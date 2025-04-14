【岳飛傳】洞庭湖一戰 岳飛八日滅楊么 千古神將岳飛傳（6）作者：柳笛 【新唐人北京時間2025年04月07日訊】外驅金虜，內平匪寇，南宋大英雄岳飛以忠義許國，南征北戰，立下赫赫戰功。紹興五年（1135年），岳家軍平定楊么的洞庭湖之戰，可說是岳飛軍事生涯中一部驚人的傑作。 當時，右相張浚在岳飛軍中擔任督軍，出戰前，他擔憂地對岳飛說：「不如暫且罷兵，來年再從長計議吧。」在南宋，名字相似的張浚和張俊，既是抗金將領，也同為朝廷大臣，容易讓人混淆。其實，張浚因在苗劉之變中勤王有功，受到高宗重用位至宰相兼樞密使，統領全國軍隊；而張俊是「中興四將」之一，曾是岳飛的長官，後因妒忌岳飛的才能投靠秦檜，參與製造冤案，是謀害岳飛的罪人之一。 面對都督的猶疑，岳飛信心百倍地回答：「請您再等等，不出八日，就可破賊！」[1]究竟是一支什麼樣的叛軍，讓南宋宰相憂心忡忡，岳飛又有怎樣的奇謀，能夠迅速剿滅勁敵？ 洞庭巨賊 宋之大患 楊么曾追隨亂賊鍾相父子「起事」，他們其實是一群謀逆之徒。北宋末年，鍾相是名巫師，打著「等貴賤、均貧富」的旗號，迷惑百姓、聚斂財富。高宗任河北兵馬大元帥時，鍾相組織三百民兵「勤王」，很快高宗登基，這支隊伍就變成了鍾相的私人軍隊。 建炎四年（1130年）三月，自立為王的鍾相兵敗身死。楊么集結其他首領，建立起三十多座水寨，組建水師數萬人，繼續與宋廷對抗。這群起於亂世的叛賊，窮奢極慾，不僅強據民田，而且以「行法」為名大肆燒殺。最嚴重的是，楊么甚至動了賣國之心。 《宋史》載，投靠偽齊的李成多次與楊么暗通合謀，準備會師。就在忠義之士同仇敵愾、抗金御侮之際，楊么的做法有虧民族大義，成為金兵、偽齊之後的第三大禍患。高宗君臣認為他們「為腹心害，不先去之，無以立國」[2]，因而多次發兵或圍剿，或招撫，卻均以失敗告終，四年下來，宋軍陷入束手無策的尷尬局面。 楊么之所以能作惡多年，主要因為占據洞庭湖地利。他採取「陸耕水戰」的策略，春夏時湖水高漲，官軍無法出兵，便耕作田地，休養生息；秋冬水落時，叛軍收割糧食，與官軍在水中周旋。而且，楊么寨中有大約30艘能載千人的巨型戰船和幾百艘輕快小船，在水上作戰時神出鬼沒，幾乎立於不敗之地。 在這種境況下，高宗將平定楊么的艱難任務，鄭重交給了岳家軍。紹興五年四月，岳飛發兵潭州（今湖南長沙），開始擬定作戰方略。岳家軍人來自西北，擅長陸戰，如何克制水軍成為一大考驗。岳飛卻毫不畏懼：「用兵沒有固定的常法，只看怎麼用兵罷了。」[3]況且國難當前，作為大將，岳飛又豈會輕言退縮？ 八日為限 妙計無雙 根據楊么作戰的特點，岳飛首先反其道而行之，一改秋冬用兵的慣例。岳家軍通過春夏作戰，打破了叛軍的耕作計劃，從根本上切斷其糧草供應。繼而岳飛調遣軍隊扼守幾處要道，阻其糧道，亂其軍心。 第二，為了避免更多傷亡，採取招降與進攻結合的戰術。楊么失道寡助，岳飛率仁義之師而來，勢必有許多首領甘願歸附。這樣既可以削弱楊么兵力，又能以水師攻水師，大大提高勝算。 當招降的消息傳到叛軍水寨時，便有識時務的首領棄暗投明。有個叫黃佐的敵將，立刻對手下說：「我聽說岳元帥號令如山，不可輕視。如果和他對敵，我們全無活命的可能，不如現在趕快投降。岳元帥待人真誠，一定會善待我。」[4]便立刻率眾赴潭州請降。 果然，岳飛非常器重黃佐，當場保奏他任七品官職，又安撫其部眾，盛情款待他們。席間岳飛撫其背，將平定楊么的第一戰託付於黃佐，並語重心長地說：「你是明事理、知順逆的人，如果能夠殺敵立功，何愁不能封侯？我打算派你回到洞庭湖的叛軍中，遇到能制服的就擒獲他，能勸降的就招降他，如何？」[5] 黃佐作為叛軍首領，有機會將功贖罪，自然心存感激地發誓以死相報。他立即動身，成為岳家軍的先鋒。頭兩個月，岳飛幾乎不用兵，只是賞賜、放歸俘虜，讓他們自由生活，藉此瓦解叛軍士氣。有位當地官員誤以為岳飛玩忽職守，準備上報朝廷。張浚雖不解岳飛用意，卻堅信他的品行，當即阻攔：「岳飛是忠孝之人，用兵深謀遠慮，怎麼能隨便議論呢？」[6]