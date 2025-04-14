神韻感動德國主流：珍惜傳統 守住善念

【新唐人北京時間2025年04月15日訊】2025年4月12日晚上，美國神韻巡迴藝術團在德國多特蒙德歌劇院（Theater Dortmund）上演了今年在當地的最後一場演出。大廳座無虛席，演出感動無數觀眾。觀眾讚佩神韻是極致完美的藝術，透過舞蹈與音樂，傳遞傳統文化與普世價值，讓人們重新找回對傳統與善的珍惜。 鋼琴製作師Andreas Odrich：「這個演出非常、非常令人印象深刻，而且她達到了不可思議的完美。那是一種讓人驚歎的極致完美，呈現出極為完整、圓滿的整體效果，實在太美了。」 公司老闆兼阿茲海默症協會主席Pia Grebe Odrich：「我覺得演出非常精彩， 特別是（西方樂器）與中國樂器的合璧很棒，很引人入勝，豐富了整體效果。」 文化圖書策展人Cordula Hahn：「演出太美了！這趟230公里的旅行非常值得。音樂與舞蹈彼此呼應，再加上背景動畫，一切都非常諧和。」 Andreas Odrich：「這個樂團演奏得非常動聽。這是一種非常、非常悅耳動聽的音樂，有時我會覺得，她有一點歐洲化的音樂風格，尤其是在鋼琴聲響起的時候。整體音樂非常優美，非常動人。」 Cordula Hahn：「我非常喜歡神韻音樂，對心靈有療癒作用。」 Andreas Odrich：「我感受到這種投入與用心，還有舞蹈中所蘊含的那份張力與力量，演員們不僅僅是在跳舞，更是傳達了很多內涵。」 觀眾表示，不僅神韻音樂、舞蹈令人感動。演出傳遞了深厚的內涵，讓人們重新找回對傳統與普世價值觀的珍惜。 Andreas Odrich：「傳統從來都是重要的。如果我不知道我從何而來，就會迷失方向。」 Cordula