習訪馬如臨大敵 封路安保升級 傳自帶防彈車 【新唐人北京時間2025年04月15日訊】美中關稅戰背景下，中共黨魁習近平訪問越南、馬來西亞和柬埔寨等東南亞三國。習到訪馬來西亞之前，當地安保升級。據傳習再次自帶防彈車出訪。 根據中共官方宣布的預定行程安排，習近平於4月14日至15日對越南進行「國事訪問」，4月15日至18日到訪馬來西亞和柬埔寨。 封逾百道路 馬國官媒播中共喉舌央視節目 馬新社週日（13日）消息稱，習近平週二（15日）至週四（17日）訪問馬國，警方對吉隆坡17條道路實施分階段封路，並派出約378名警察參與此次任務。官方14日再宣布，警方共封鎖及管制雪隆136條道路及地點，包括封鎖吉隆坡國際機場第一航站樓與布城希爾頓逸林酒店之間特定路段，以及從布城希爾頓逸林酒店與國家王宮，酒店與布城首相官邸之間路段。 因習近平到馬來西亞訪問，馬新社電視等當地媒體13日起開始陸續播出由中共央視製作、宣傳習近平和粉飾中共的電視節目。 馬來西亞是中共「一帶一路」倡議的成員，嚴重依賴中共的投資。但中國房企碧桂園在馬來西亞柔佛州的項目因淪為爛尾樓而備受詬病。 這次習訪馬的計劃早在關稅戰之前就有傳出消息。當地親共華媒今年2月報導，馬國首相安華當時表示，習近平4月訪馬，並將帶龐大的商業代表團，「高達數十人甚至上百人，為馬來西亞帶來更多商機和貿易合作機會」。 此前，有分析認為，中共與美國升級關稅戰，正面臨困境，習近平此行欲拉攏東南亞小國與其聯手抗美。台灣經濟學者孫國祥對大紀元表示，馬國首相原本只期待中共的大禮，現在卻變成中共求助對象。這一變化反映當前中共的國際處境陷於被動。 習出訪安保級別極高 傳再次自帶防彈車 習近平出訪馬來西亞如臨大敵。 馬國媒體《東方日報》稱，警方以高級別反恐措施布防，甚至出動全頻無線電干擾車全程護送習近平座駕。而習近平此次訪馬的座駕將會是紅旗N701轎車。 公開資料顯示，N701採用了特殊的裝甲材質，使車身具有極高的強度。據報導，該車能夠抵擋住手榴彈的攻擊。 據悉，習訪馬前後，中共特務大規模布控在吉隆坡各處。 習近平2024年5月5日至10日出訪匈牙利。親共的匈牙利政府提前為習的到訪大動干戈。儘管中共警察被允許在該國巡邏，匈牙利首都布達佩斯當地調查門戶網站VSquare據消息透露，嚴格的安全措施導致匈牙利首都近乎關閉。 另據台媒《上報》報導，2023年8月在金磚國家峰會舉行前夕，南非警方證實，習近平此行帶了多達500人的代表團到訪，在會議期間還包下兩家飯店，而在一個月前，當局便派人從中國運來全套家具，從杯碗、床、床墊到地毯甚至窗簾，房間裡沒有留下一點南非的東西，「他（習近平）徹底重建了一座新的總統套房」。