【禁聞】習訪馬如臨大敵 封逾百條路 傳自帶防彈車 【新唐人北京時間2025年04月16日訊】 習訪馬如臨大敵 封逾百條路 傳自帶防彈車 美中關稅戰背景下，中共黨魁習近平訪問越南、馬來西亞和柬埔寨等東南亞三國。根據中共官方宣布的預定行程安排，習近平4月15日至17日訪問馬來西亞。 據馬國媒體報導，習近平的到訪，馬來西亞如臨大敵，警方以高級別反恐措施布防，甚至出動全頻無線電干擾車全程護送習近平座駕。而習近平則自帶紅旗N701防彈轎車。 此外，當地警方還大規模封鎖道路。當地媒體13日報導說，警方對吉隆坡17條道路實施分階段封路，並派出約378名警察參與此次任務。14日，官方再宣布，警方共封鎖及管制雪隆136條道路及地點，包括封鎖吉隆坡國際機場第一航站樓與布城希爾頓逸林酒店之間特定路段，以及從布城希爾頓逸林酒店與國家王宮，酒店與布城首相官邸之間路段。 馬來西亞是中共「一帶一路」倡議的成員，嚴重依賴中共的投資。但中國房企碧桂園在馬來西亞柔佛州的項目因淪為爛尾樓而備受詬病。 習近平這次訪問，正值美中關稅戰升級，中共深陷困境之時，他想拉攏東南亞小國與中共聯手抗美。 有學者分析說，馬國原本只期待中共的貿易合作大單，現在卻變成中共求助的對象。這個變化真實反映了當前中共的國際處境。 4中國學生簽證被撤提告 美駐華使館回應 四名在美國留學的中國學生近期被美國註銷簽證，4月11日，他們向美國加州北區聯邦地方法院提出訴訟，控告美國政府違反憲法。 大陸媒體報導說，這四人是來自加州大學伯克利分校、卡內基梅隆大學、辛辛那提大學等名校的學生，他們的簽證在4月初突然被撤銷。他們向法院申請臨時禁制令（TRO），要求恢復身分。 美國駐中使館4月14日在X平台上引用美國國務卿盧比奧的話回應說，美國簽證是特權，而不是權利，是留給讓美國變得更好而不是試圖從內部摧毀美國的人。 盧比奧12日在福克斯新聞發表的專欄文章中說，美國法律明確規定誰可以、誰不能入境。根據「移民和國籍法」，支持或宣傳恐怖主義活動，或鼓動他人支持恐怖主義活動，或支持恐怖組織者，將不具備獲得美國簽證資格。 盧比奧還表示，「移民和國籍法」同時也賦予美方撤銷簽證的權力。該項權利對於維護美國國家安全，以及保護美國境內的國民及合法訪客是至關重要的。