【唐青看時事】王毅大戰李強 中共去習化升溫 【新唐人北京時間2025年04月17日訊】大家好，歡迎收看《唐青看時事》！中美貿易戰火爆升級，北京為何不顧一切報復美國？背後竟藏著中共高層的激烈內鬥！習近平權力搖搖欲墜，還被派了一個苦差事，去東南亞「求援」，結果卻被越南狠狠敲了一記，還被川普當頭棒喝。還有美中之間不光是貿易交火，還在多個領域展開世紀對決。精彩內容馬上開始，記得點讚、訂閱、打開小鈴鐺。 首先來看中南海的內幕消息。台灣《上報》報導，美中貿易戰，中共高層內部意見分歧，主張協商解決的國務院總理李強一派已經落敗，取而代之的是戰狼派，以王毅等高層為首，接手事關中共經濟命脈的關稅大戰。但王毅只有老套路，一方面對美堅持強硬立場，同時展開反美大內宣，意圖在這場關稅戰中「以戰止戰」。習近平應該站在王毅這一派。 接下來再看，連日本媒體也看出習近平正在失去權力。華裔日本人作家、國際問題評論員石平14日在日本「現代財經」投書，詳述中共中央正在去習化。文章說，3月31日中共每月的政治局會議後，從4月1日《人民日報》頭版刊登的文稿雖然出現了5次「黨中央」，但一慣用的「以習近平同志為核心的黨中央」卻消失了。 文章還說，日前公布的《關於二十屆中央第四輪巡視情況的綜合報告》，開頭也沒有「以習近平同志為核心的黨中央」等字句，這在過去也是不可能的。 再以4月3日《人民日報》頭版的《國務院辦公廳關於完善價格治理機制的意見》的文章來看，也沒有「以習近平同志為核心」等字句出現。 同一日，《人民日報》導了全國政協主席王滬寧主持《長江生態環境保護民主監督工作座談會》。王至今為止不管在哪種會議上，至少會提到一次包含「確立習近平同志黨中央的核心」的「兩個確立」，但這次卻沒有提到。 所以，我認為中共去習化繼續升溫。最近還給他派了一個苦差事，讓他去當說客。結果如何呢？我們接著看。 【習近平急訪東南亞想拉攏？被越南反向施壓】 中美關稅大戰剛升溫，習近平這邊就火急火燎地踏上了東南亞之行，第一站是越南，現在人已經跑到馬來西亞，下一站還要接著去柬埔寨。 表面上說是「訪問友邦」，但其實是想拉一批鄰居來當「貿易緩衝區」，幫中共擋擋川普剛剛加徵的145%高額關稅。說白了，就是想找人一起扛雷。 但沒想到，原本想拉人幫打仗，結果越南直接反手敲了他一竹槓。 中共剛宣布對美加徵125%的報復關稅，東盟十國外長馬上連線開會，統一口徑：不打貿易戰，希望合作取代對抗。 越南副總理裴青山帶頭成立工作組，總書記蘇林親自打電話給川普，表態希望把雙邊關稅乾脆降到零，還歡迎美資多多投向越南。 中共一看傻眼了。原本靠越南當「掩護」，把貨改頭換面送去美國，現在人家可不陪演這齣戲了，直接撂挑子不幹了。 在越南訪問期間，習近平見了蘇林和總理范明政，還照本宣科地說什麼「反對單邊霸凌」、「維護自由貿易」。 結果川普這邊直接點破：他們的會談，根本就是在琢磨怎麼搞垮美國。我覺得川普說話直來直去的，直接說習想坑害美國，搞垮美國，當場撕下了習的遮羞布。 而《衛報》也提到一個關鍵細節，習近平這趟出訪，雖然早有安排，但時間點剛好踩在川普宣布新關稅之後，說是「巧合」未免也太巧了。明擺著是想營造一種「中共是穩定夥伴、美國才是亂源」的印象，想拿東南亞國家當舞台，給自己洗個形象，順便抹黑華府。 到了馬來西亞，習近平還特地投書當地《星報》，繼續炒作什麼「傳統友誼」。北京雖然話講得漂亮，但這些國家心裡清楚，說白了，北京真正目的是繼續用東南亞打灰色轉口戰，把貨繞路出口。