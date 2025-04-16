誤發驅逐信引恐慌 美國土部：遣返剛開始 【新唐人北京時間2025年04月17日訊】美國國土安全部日前擺烏龍，錯誤發出數十萬封驅逐郵件引起民眾恐慌；與此同時，美國國土安全部向本台記者表示，川普政府正大規模遣返非法移民，來看記者的報導。 一封來自美國國土安全局的群發郵件語氣嚴厲，要求收件人「立即離境」。這封信原本應發給特定的無證移民，卻錯發給合法新移民、留學生，甚至是美國公民，引發恐慌。 另一邊，又有一名前哥倫比亞大學學生馬赫達維（Mohsen Mahdawi）在參加入籍面試時遭移民官拘留，原因可能是他參加了校園抗議活動，目前法官已下令暫緩驅逐。 記者：「國務卿盧比奧也表示，參與『反猶抗議活動』已構成外交風險，將撤銷簽證，並驅逐在美支持恐怖組織的外籍學生。」 紐約民眾Diego：「如果有人成為公民，他們已經走了必要的程序，所以他們應該像公民一樣對待。如果他們真的犯了罪。是的，當然需要採取法律途徑。就驅逐出境而言，我認為這取決於犯罪的嚴重程度。」 紐約民眾Sebastian：「美國是建立在移民基礎上的。但同樣的我也認為，移民導致許多問題，有部分原因是少數人從中賺取利益，例如，我知道紐約有庇護所。他們把舊酒店翻新，但很多人不正當經營，從中賺取利益。」 紐約民眾Walter：「大多數人來這裡，都只是想出人頭地。如果你來這裡做壞事（犯罪），我完全贊成把他們趕走，並將他們遣返回國。」 美國國土安全部助理部長 Tricia McLaughlin 週三回應本台：新政府上任70天，遣返了超過11萬7千名非法移民，並強調這只是個開始。 新唐人電視台記者夏聞悅、陳勝緒紐約採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/17/a103977121.html