準確預言緬甸強震 命理師又說日本今年會地震 【新唐人北京時間2025年04月17日訊】3月28日，緬甸發生8.2級大地震，超過3500人死亡。泰國命理師Mor Plai去年12月曾預言今年3、4月緬甸會有大地震，曼谷也會受影響，因此而廣受關注。最近她又說，日本7、8月會發生大地震，但災情應該小於311大地震。 有網友翻出她過去的神準預言，像2019年提醒大家要小心病毒，之後就爆發疫情，還有泰國水災、政治事件等。據悉，Mor Plai天生擁有靈異體質，從小便能看見鬼魂，到了17、18歲時甚至能夠見到神明，並透過點香捕捉預言畫面。過去，她曾準確預測馬航MH370失蹤事件及緬甸地震。此外，她也預測，馬航殘骸可能需要至少40至50年後才會被尋獲。 許多來自世界各國的命理師、預言家都預測日本今年7月可能會發生地震、火山爆發等天然災害，Mor Plai也不例外，她說，日本在7、8月間有可能會發生地震，同時日本與印尼之間的一座海底火山也可能爆發，甚至波及到富士山，但她沒有見到火山灰的畫面，而且這次火山活動的影響將遠小於2011年的311大地震。 不過，Mor Plai也強調，日本的防災措施相對完善，因此即使災難發生，傷亡應該相對較少。她進一步提醒，雖然得知日本可能在 7、8 月發生地震後，人們的旅行意願會降低，從而減少災害造成的傷亡，但這可能導致年底前再度發生其他災難，使最終的死傷人數仍達到某個命運已定的數字。 《新唐人快報》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/16/a103977051.html