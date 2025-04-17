【快訊】DeepSeek成中共新武器 Temu、Shein危機來襲 【新唐人北京時間2025年04月17日訊】觀眾朋友好 歡迎收看新聞直擊，今天是美東時間的4月16號，星期三。 今日焦點：美國會發布報告：Deepseek是中共最新工具；美再次制裁進口伊朗石油中國企業；Temu大幅削減美國廣告支出 下載排名暴跌；聯邦法官認為 驅逐航班事件川普藐視法庭；五角大樓三位高級助理因洩密遭調查；準確預言緬甸強震 命理師又說日本今年會地震。 美國眾議院中國共產黨特別委員會週三發布報告，指責DeepSeek對美國國家安全構成嚴重威脅，並指控這家中國人工智能初創公司替中共政府收集用戶資料，並秘密操縱結果，成為中共用於美化自己，監視外國公民，竊取和破壞美國出口管制限制的最新工具。出於國家安全擔憂，近幾個月來，國際社會呼籲禁止DeepSeek的力道不斷升級。 總部位於中國杭州的初創公司DeepSeek（深度求索），在今年1月發表了開源推理模型R1。據報導，這個模型在多項測試中的表現都超越OpenAI，DeepSeek甚至短暫成為蘋果美國地區應用商店免費App下載第一名。 美國人工智能高階主管對眾議院委員會表示，「一些業內人士聲稱美國在人工智能領域領先18個月，但這掩蓋了事實，實際上更接近3個月。」 眾議院中國共產黨特別委員會在報告中明確強調，DeepSeek對美國的國家安全構成了嚴重威脅。 報告指出，雖然它看起來只是另一個人工智能聊天機器人，為用戶提供一種生成文字和回答問題的方式，但仔細檢查就會發現，DeepSeek秘密將獲得的個人資料傳送給中國移動，而中國移動與中共軍方有關係，美國已經禁止中國移動在美國的運作，這給用戶帶來安全漏洞；並且根據中共法律的要求，DeepSeek秘密操縱其呈現的結果，使其符合中共的宣傳；DeepSeek很可能使用非法模型蒸餾技術來創建其模型，竊取了美國領先的AI模型。 特別委員會還指出，這種模型似乎是使用非法獲得的美國技術構建的，這些英偉達製造的人工智能芯片是受到出口管制的，不會銷售給中國企業。 美國財政部16日宣布就伊朗石油的出口實施進一步制裁。此次制裁由財政部外國資產控制辦公室（OFAC）執行，主要針對伊朗「影子船隊」及相關企業，其中包括一家中國獨立煉油廠。 此次遭到制裁的中國企業是山東勝星化工有限公司，自2020年3月至2023年1月期間，該公司通過影子船隊接收了價值超過10億美元的伊朗原油。 山東勝星還曾向中國石油與石化有限公司（China Oil and Petroleum