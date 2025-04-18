4月17日國際聚焦 紀念四·二五26週年 紐約法輪功學員週六遊行集會 【新唐人北京時間2025年04月18日訊】為紀念「四·二五」法輪功學員在中南海和平上訪26週年，大紐約地區的法輪功學員將於4月19號、本週六，在紐約市舉行遊行、集會和燭光守夜活動。來看今天的國際聚焦。 紀念四·二五26週年 紐約法輪功學員週六遊行集會 為紀念「四·二五」法輪功學員在中南海和平上訪26週年，紐約地區的法輪功學員將於4月19號週六中午，在法拉盛舉行遊行和集會，並於當晚在中領館前舉行燭光守夜。 這次活動不僅是為了紀念這場歷史性的和平上訪，主辦方也希望藉此呼籲中共當局停止對法輪功的迫害，並聲援超過4.4億中國人退出中共黨、團、隊組織；以及呼應「打倒中共惡魔」（EndCCP）徵簽運動，已有超過477萬人連署。 大紀元及新唐人網站（epochtimes.com，ntdtv.com）、「乾淨世界」（ganjingworld.com）、YouTube大紀元及新唐人等多家頻道將全程直播。 緬甸軍政府特赦近5000囚犯 昂山素季仍被囚禁 緬甸軍政府週四宣布，將特赦4893名囚犯，包括13名外國人。以慶祝緬甸新年。但前民選政府領導人、80歲的前國務資政昂山素季仍身陷囹圄 。 《南海局勢升溫 菲律賓擬採購新型柴電潛艇》 隨著南海局勢不斷升溫，菲律賓近年來推出「地平線」（Horizon）計畫，以實現軍隊現代化。在第三階段，菲律賓準備購置首批新型柴電潛艇，強化制海能力。 法國多座監獄遇襲 內政部長：疑是毒販所為 3月13號晚間至16號凌晨，至少九座法國監獄的設施和附屬機構遭到不明身分者襲擊和縱火。一名監獄看守家中的車輛也遭焚燒。 法國內政部長週四表示，儘管不排除外國勢力和極左派幕後煽動的可能性，但販毒分子很可能是這一波前所未有案件的幕後黑手。法國最近採取行動，嚴厲打擊可卡因等毒品犯罪，讓販毒集團感到恐懼。