孫生坦承上酒店！爆休克送醫 「黑底白字」限動吐心聲

網紅孫生（孫羿泩）日前因性騷擾風波，遭到「反骨男孩」解約，昨（18）日又被爆進出風化場所，女友多芬意有所指表示「我仁至義盡了」，疑似對孫生此舉相當失望，對此，孫生也發布黑底白字動態，坦言自己「沒辦法放過自己」。 多芬昨日才澄清日前發布的躺擔架送醫限動，是家中看護而非孫生，也因為看護住院的緣故，導致她要醫院與家裡兩頭奔波，相當辛苦，未料，同日晚間孫生就被爆進出風化場所，讓她不忍發聲「太令人失望了…我在照顧家人，你在幹什麼？我已經仁至義盡了…感恩的心」，雖並未點名孫生，但疑似就是暗指孫生進出酒店一事。 多芬疑似為孫生進出酒店一事發聲。（圖／翻攝自 IG @微甜女孩諶多芬） 多芬疑似為孫生進出酒店一事發聲。（圖／翻攝自 IG @微甜女孩諶多芬） 事發後，孫生也在IG限動吐露心聲，指出自己在性騷事件後「一直很自責，每天沒辦法放過自己」，更透露自己有休克送醫院，但多芬上傳的照片確實不是他，「我沒有想發我去醫院，我每天一個人在家喝酒，把自己封閉起來」。 孫生發布限動吐露心聲。（圖／翻攝自 IG @微甜女孩諶多芬） 孫生發布限動吐露心聲。（圖／翻攝自 IG @微甜女孩諶多芬） 孫生透露，自己每天都很負面，不想影響到女友，是因為朋友看不下去，才帶他去酒店喝酒，「你們因為我去酒店喝酒會很開心嗎？」更坦言自己情緒相當低落，「當你不出聲的時候，大家只會做文章把你往深淵推」，最後也再度道歉「我真的很熱愛表演，我真的好自責，對不起」。 事實上，孫生與多芬交往2年，在男方捲入性騷風波而遭到解約後，仍不離不棄陪伴在身旁，直言不會輕易放棄對方，希望能夠矯正他的價值觀，沒想到昨日孫生遭爆進出酒店，讓她相當失望，更在Threads上發文表示「我仁至義盡了…」並附上一個笑臉符號，孫生好友酷炫也在貼文下回應「你辛苦了」，似乎也不認同孫生這次的行為。 孫生好友酷炫疑似也不認同他這次的行為。（圖／翻攝自 Threads @微甜女孩諶多芬）