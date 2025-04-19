礁溪老爺迎慶20週年慶！ 12位重量級作家啟動「閱讀與旅行」年度盛會邀慶生

礁溪老爺推出「閱讀與旅行——12位旅人，12場文學行動」(攝影：洪書瑱) 【旅遊經 洪書瑱報導】 「礁溪老爺」於2005年4月30日開幕，是礁溪最知名的五星級飯店之一，因巧妙地融合了宜蘭在地特色與國際級的服務水準，也因此許多的消費者對礁溪老爺忠實的黏著度很高，甚至有一對夫婦自開幕到現在已住宿700多回，上百回的住客為數也不少。值得一提的是──礁溪老爺一直以來所推出的活動，展現自己的獨特性，與其他飯店更有不同，如：推過《刺繡主題房》，舉辦「宜蘭踩印Step by Stamp」主題展、串連12位詩人發動老爺詩歌節《道別與鹽》、舉辦「重返我們的老台北」展覽等，在迎接礁溪老爺20歲生日之際，「礁老」不唱生日快樂歌與蛋糕慶生，實踐美國作家保羅．索魯（Paul Theroux）曾說：「讀書使我成為旅人，旅行讓我回來讀書。」的理念，特別攜手12位重量級作家，推出年度企劃「閱讀與旅行——12位旅人，12場文學行動」，將用閱讀橫跨全年，以旅行擴大視野！並在網路上啟動了「老爺拾光」週年慶抽獎活動，邀請旅人分享在館內的回憶照片與故事，就有機會獲得市價53,680元全館唯一的精緻老爺套房住宿券或市價16,500元得天露營體驗券。 礁溪老爺12位重量級作家啟動「閱讀與旅行」年度盛會。圖礁溪老爺提供 2025年礁溪老爺的年度企劃──「閱讀與旅行——12位旅人，12場文學行動」，由12位作家每月在飯店帶來一場主題講座或走讀活動，作家群包括：四月、五月詹宏志、陳思宏、劉克襄首發；六到八月是張西、洪愛珠、番紅花；九至十二月接棒馬世芳、詹偉雄、平路、焦元溥；2026年春天則是楊双子/金翎與王增榮。內容多元，涵蓋了美食、自然、旅行、建築、歷史、音樂與親子等領域，提醒：講座可線上報名，免費參加，而兩場走讀活動，需付費！有人說講座是演講者重要的濃縮精華，若您有興趣，不妨利用半天時間，為自己來場「吸星大法」，而且參與者送專屬明信片，更有機會獲得作家親筆簽名書，相關線上報名： https://hotelroyals.com.tw/5chCv。提醒──由於活動相當熱門，前三場開放報名場次，均已額滿，為此，礁溪老爺每場次特開放現場排隊報名，每場僅開放50位名額！另，第四場活動近日也將開放線上報名！ 首場活動，昨(18)日先由知名作家詹宏志以講座方式進行(攝影：洪書瑱) 相關礁溪老爺「閱讀與旅行——12位旅人，12場文學行動」，作家陣容堅強，令人眼睛為之一亮，不僅橫跨不同世代，甚至風格迥異的創作，首場活動，昨(18)日先由知名作家詹宏志以講座方式進行，主題為《環遊世界八十碟：從廚房遠眺美食地平線》，活動一開放報名，300位名額瞬間爆滿。今日詹宏志在講座間，如將世界菜式以「鄰近與遙遠」來解說，如：北越南的菜與廣東、廣西菜頗為相似，和寮國菜也精神相通；而寮國菜和泰國東北地區系出同源，馬來西亞的咖哩菜色和泰國菜也相似，兩者又和斯里蘭卡有關，斯里蘭卡菜和印度菜血脈相連；北印度菜卻又與波斯菜血濃於水，土耳其菜有不少傳承於波斯，希臘菜與義大利菜有地中海淵源，義大利菜卻又是法國菜的起源，而南法菜與庇利牛斯山相隔的西班牙巴斯克菜根本就是同一菜系，葡萄牙菜與西班牙菜相似卻又自成一格，但地球繞了一圈，葡萄牙菜和廣東菜卻展現出不同風格，但中間不難看出民族遷徒、文化接觸相融的痕跡。 ※.12 位旅人．12場文學行動列表── 每場講座內容，與作家對宜蘭或於礁溪老爺住宿的觀察而寫成的文章，每月將於《聯合文學》同步發表，旅客入住飯店時可於客房閱讀最新作家文章。所有講座皆開放免費參加（兩場走讀活動需付費），參與者不僅可獲得限量風格明信片，每季設計三款，拼接起來還能組成一幅完整的老爺風景。 礁溪老爺適逢開幕二十週年，推出「二十春華」建築特展(攝影：洪書瑱) 礁溪老爺二十春華建築特展，邀請旅人於繪馬祈福卡寫下祝福(攝影：洪書瑱) 飯店中珍藏1500本左右書籍(攝影：洪書瑱) 2025年適逢礁溪老爺開幕二十週年，推出「二十春華」建築特展，展出初期建築模型、日本建築師伊藤彰的設計手稿與早期建造影像，並設有藝術家打造的「十庭燈籠」互動裝置與裝置藝術，象徵飯店代表性的「礁溪十庭」景觀區，讓旅人以五感穿梭其間，感受建築與自然的交融節奏。展區同時呈現歷年建材與再製用品，如客房綠板岩、淘汰床單重新設計成為呼應自然的裝置藝術，體現品牌對永續設計的關注。凡入住旅客皆可獲贈專屬「繪馬祈福卡」，親筆寫下祝福為旅程寫下紀念。 礁溪老爺週年慶活動線上同樂，分享與礁溪老爺的回憶與故事，有機會獲得價值5萬元老爺套房住宿券。圖礁溪老爺提供