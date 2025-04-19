【快訊】當眾揭醜 小澤伏擊中共 北京失手 法軍官拒邀約 【新唐人北京時間2025年04月19日訊】觀眾朋友好，歡迎收看新聞直擊，今天是美東時間4月18號，星期五，首先來關注 今日焦點：烏克蘭制裁中國公司 批評北京向俄提供武器；拉攏失敗 北京邀法國軍官赴中培訓遭拒；美國教育部要求哈佛大學提供外國資金記錄；川普談俄烏談判：「沒人能騙我」 ；川普公布逾萬頁羅伯特·肯尼迪遇刺機密文件。 週五（4月18日）烏克蘭宣布對中國公司實施制裁，因為他們為俄羅斯生產武器。此前一天，烏克蘭首次指控中共，向俄羅斯提供武器和彈藥。 在烏克蘭最新發布的制裁名單中，除了包括俄羅斯公司之外，還有3家中國公司，分別是：北京航空航天祥輝科技有限公司、瑞金機械有限公司和中復神鷹碳纖維西寧有限公司。三家公司均在中國註冊。 制裁措施包括：禁止這些公司在烏克蘭開展業務，並凍結其在烏克蘭的資產。烏克蘭總統澤連斯基表示，制裁中企的原因是，他們參與了俄羅斯「斯坎德爾」飛彈的生產，據悉俄羅斯在烏俄衝突中，廣泛使用了這種可攜帶核彈頭的短程彈道飛彈系統。 昨天（4月17日），澤倫斯基在基輔對記者表示，他所掌握的證據顯示，中共向俄羅斯供應火炮和火藥等武器裝備，而且還有中國企業在俄國境內，幫助製造武器。 今早（4月18日），中共外交部反駁了澤倫斯基的指控，宣稱「毫無根據」。但目前烏克蘭已經在戰場上，抓到2名中國籍戰俘，澤倫斯基公布表示，至少有155名中國公民為俄羅斯賣命，在烏克蘭前作戰。 在俄羅斯入侵烏克蘭的長達三年的戰爭期間，北京一直標榜所謂的「中立」，但一直與莫斯科保持著密切的經濟聯繫，也被俄羅斯方面出賣，是俄軍主要的無人機供應商。 【拉攏失敗 北京邀法國軍官赴中培訓遭拒】 在美中關稅戰下，中共四處進行拉攏，企圖對抗美國，除了黨魁出訪東南亞，有法國媒體爆出，中共還邀請法國軍官前往北京。 據法國媒體《情報在線》（Intelligence Online）4月18日報導，中共駐法國大使館國防武官李鴻飛少將致函法國國防部，邀請法國軍官赴中共軍事機構培訓，但法國方面拒絕。