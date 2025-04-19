以舞蹈行銷台灣觀光 洛杉磯互動體驗吸引人潮 【新唐人北京時間2025年04月19日訊】為了吸引更多人造訪台灣，近日台灣交通部觀光署在洛杉磯的購物商場舉辦活動，介紹景點和美食給當地民眾。 台灣交通部觀光署（TTA）日前在洛杉磯購物中心（Westfield Century City）舉辦「台灣魅力‧驚喜無限」（Waves of Wonderland）活動，現場有彈珠台、紙傘彩繪和沙畫等充滿台灣夜市氣氛的互動遊戲，吸引許多家庭駐足，還有民眾拿著地圖討論即將出發的台灣行。 民眾Joseph：「（我們計劃去）那個貓空纜車。街道盡頭有一家茶館。夜市很棒。我們去過西門町幾次。那裡的一切都很好。」 民眾Marian：「他一直告訴我那裡的珍珠奶茶棒極了。」 民眾Judy：「我是一個美食愛好者，所以我很想去享受美食，進行美食之旅。從文化角度來看，他們穿的傳統服飾有什麼不同。」 民眾Romi：「台灣人真的很友善。我認為台灣，尤其是現在，是一個非常容易旅行的地方。」 這次觀光署與華航合作，找來人氣網紅在台北101等景點前，拍攝舞蹈影片推廣台灣。民眾上傳自己的作品，就有機會贏得免費機票。 華航美洲區行銷協理張邱驊：「那透過在景點前的跳舞的效果，拉近與年輕人的距離。」 觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚：「結合這個商場，非常多的人潮，讓大家了解解台灣一些新的旅遊的優惠。如果是有比較長的時間，我們非常鼓勵大家來旅行到我們的中南部，尤其是我們的高雄港灣現在非常漂亮。」 隨著近年台灣知名度提升，根據觀光署，2024年來自美國旅客人數超過65萬人次（65萬1,264），比2019年成長了7.6%。 新唐人電視台記者郭約希、李佳音洛杉磯採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/19/a103977773.html