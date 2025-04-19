習訪馬全程低頭念稿畫面熱傳 黨媒高級黑引猜測 【新唐人北京時間2025年04月19日訊】近日，中共黨魁習近平訪問馬來西亞。外界注意到，習與馬來西亞元首會面時，他拿出小本子全程低頭念稿，如同「提線木偶」，相關畫面被中共官媒放出，引發猜測。 4月15日至17日，習訪問馬國。16日上午，馬來西亞元首易卜拉欣在馬國王宮同習舉行會見。 中共央視播出的獨家畫面顯示，習拿著小本子一直低頭念著的稿子，而馬國元首則多次側頭斜眼望向習，表情茫然。這一畫面迅速在全球熱傳，立即引發熱議。 4月18日，自媒體《唐青看時事》在節目中表示，習近平這趟出訪馬來西亞，還沒開口，先上了熱搜。不是因為講了什麼驚天動地的大話，而是因為他全程照著小本本讀稿，對方元首在旁邊一臉尷尬，場面一度相當「社死」。 唐青說，馬來西亞是中共在東南亞重點經營的對象。去年雙邊貿易額突破2120億美元，而且是中共少數幾個出現「貿易逆差」的國家，說明對這段關係特別上心。但就這麼一個「老熟人」，習近平連幾句寒暄的話都不敢脫稿，全程低頭念完，多少讓人覺得有點……「不自在」。 唐青表示，過去習近平在這種場合還能偶爾脫稿來兩句，現在連最簡單的外交問候都不敢自己說一句，這背後是不是有人怕他「講錯話」？是不是連外交辭令也要「層層審稿」？不排除他的「寫稿班子」已經全面接管話語權，確保每個字都在「安全框」內。 唐青分析，這也讓人聯想到一個問題：如果連一場公開活動的寒暄都得靠稿子，那他還有多少「自主發言」的空間？這背後是不是透露出他在體制內的權力也在被「加套加鎖」？這是否又證實了習失去權力的傳言？ 4月18日，獨立時評人蔡慎坤在其自媒體節目中表示，實際上這段視頻被中共央視拿來借題發揮，醜化習近平，也噁心蔡奇。習近平一字一句對著小本本朗讀，馬國元首一臉茫然望著習，這麼幾句簡單的中文，小孩子隨口就能背出來，而習卻是念一句低頭看幾眼，莫非習在外交場合只能照本宣科不能自由發揮了。 蔡慎坤說，中共宣傳工作是由蔡奇掌管，對於習的任何消息都要蔡奇親自把關，乃至於新華社、《人民日報》、央視的報導常常報到蔡奇那裡，要麼被壓下去不報，要麼被去頭改尾，要麼遲遲不給回覆，讓這些官媒大佬怨聲四起。 蔡慎坤表示，這次習近平出訪東南亞，蔡奇隨行事務繁瑣，每天的日程安排非常緊張，身為中辦主任他既要負責習的安全，又要負責習的對外講話稿。如果在國內這種習低頭看小本本的畫面就會抹掉，而在國外有關習的報導常常鬧出醜聞。此次央視的視頻畫面是有意放出來，醜化習近平更是噁心蔡奇。 此次習到訪馬來西亞之前，當地安保升級。 馬新社13日報導稱，習近平訪問馬國，警方對吉隆坡17條道路實施分階段封路，並派出約378名警察參與此次任務。官方14日再宣布，警方共封鎖及管制雪隆136條道路及地點，包括封鎖吉隆坡國際機場第一航站樓與布城希爾頓逸林酒店之間特定路段，以及從布城希爾頓逸林酒店與國家王宮，酒店與布城首相官邸之間的路段。 馬來西亞是中共「一帶一路」倡議的成員國，嚴重依賴中共的投資。觀察家認為，中共與美國升級關稅戰，正面臨困境，習近平此行欲拉攏東南亞小國與其聯手抗美。 台灣經濟學者孫國祥對大紀元表示，馬國首相原本只期待中共的大禮，現在卻變成中共求助對象。這一變化反映當前中共的國際處境陷於被動。 《華爾街日報》報導直指，中共忙於外交，實因國內危機難解。 從2024年7月中共三中全會以來，習權力被削弱、健康出問題等消息頻傳。 （記者唐正綜合報導/責任編輯：范銘） 本文網址: