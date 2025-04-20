獨家／130人受害！控親子遊團主捲款百萬 10場活動全取消

記者岩祐安、陳潔慧／台北報導 臉書社團「就是愛玩」擁有2.6萬成員，專門辦大規模親子活動，但4月初卻突然通知，一路到8月的10個團全部都要取消，現在130多人成立自救會，指控團主情侶檔捲走102萬團費。但男方蘇先生也跳出來指控，全部款項都是匯到女方帳戶，且自己的公司也被對方掏空500多萬，自己也是受害者。 穿上公主澎澎裙在草皮上恣意奔跑，小朋友們玩得好開心，家長們也在一旁拿手機狂拍記錄下家裡小寶貝可愛畫面。這是擁有2.6萬成員的就是愛玩臉書社團所辦的親子活動，因為次次都辦得很盛大，在媽媽圈相當有口碑，但活動只辦到3月就停止更新；另外有130多位家長成立自救會，聯合控訴社團捲走他們102萬團費。 受害人許小姐：「因為活動期間是8月16到17，結果還沒到，在4月6的時候，他們就說因為內部的關係，所以所有活動都要取消，我們是匯到張小姐的戶頭。」 許小姐花費9000多一大一小出遊，價格不便宜但仍要搶破頭報名，沒想到如今活動沒了，錢也拿不回來。 受害人許小姐：「他跟張小姐是在一起的關係是男女朋友，他又幫張小姐開公司，疫情之後繼續揪團，他的說法是張小姐已經另結新歡，所以他不想再當冤大頭幫他出這些錢辦這些活動。」 社團團主是張小姐，而他的男朋友蘇先生也會協助，受害者們進一步指控，蘇先生所開的整合企劃公司根本不具旅行社執照，是否違法接團？ 遭控活動公司蘇先生：「我是純義務的幫忙，所有團員的（錢）是直接入她的帳，我這邊公司也被她掏空500萬。」 蘇先生的公司承接彰化縣政府2個活動，外國人輕旅行以及藝漾市集都因為女方退出目前卡關，團主張小姐截稿前沒有回覆。情侶合開公司撕破臉，倒楣的卻是消費者。 不良行為，請勿模仿！ 更多三立新聞網報導 旅日作家讚台灣「店員結帳1畫面」追上日本 一票點頭：早該如此 馬斯克被爆私訊多女「邀她們生後代」 涉事女網紅回應了 害東京住宿變好貴？「這15家飯店」定期密會涉價格壟斷 日媒問中國人：有看到厲害的東西？AI翻譯機「吐出這句」 網笑：有夠嗆