01統計｜九名區議員上任一年買樓買地 三名「無殼蝸牛」議員上車

新一屆區議會上場一年多，《香港01》翻查區議員利益申報，共有9名區議員買樓或買地增持物業。其中，南區委任議員彭兆基、西貢區地委會議員周家樂、離島區地委會議員周元谷原本申報是「無殼蝸牛」，事隔一年後申報成功買樓。 亦有議員本身持有多項物業，上任一年後再申報買樓。例如大埔區委任議員梅政雄三月申報在大埔再買樓，市場消息透露他豪擲2298萬元購入大埔康樂園洋房連租約。另外，西貢區委任議員陳權軍原本有27項物業，今年在清水灣禾塘崗買多一間屋。 根據區議員履職監察制度指引，區議員必須於上任一個月內申報利益，包括持有的物業，如有變更，須在14個工作日內再申報。（民政事務總署） 9名區議員今年申報買樓或買地 根據區議員履職監察制度指引，區議員必須於上任一個月內申報利益，包括持有的物業，如有變更，須在14個工作日內再申報。改制後新一屆區議會上任一年四個月，《香港01》翻查利益申報冊，不少議員也更新內容，當中9名區議員再申報物業數量。 畢竟樓市自2021年9月開始下行，到去年2月政府為樓市全面「撤辣」，樓價略為回升。不少港人趁樓市低迷時「上車」買樓，包括月薪37,520元的區議員。 南區委任議員彭兆基。（彭兆基FB） 三名「無殼蝸牛」議員成功「上車」 其中南區委任議員彭兆基原本申報是「無殼蝸牛」，在新一屆區議會上任一年後，彭兆基今年一月申報在南區西北選區持有一個住宅物業。 民建聯西貢區地區委員會界別議員周家樂。（周家樂FB） 同樣上任議員時申報是「無殼蝸牛」的民建聯西貢區地區委員會界別議員周家樂，今年三月「上車」在西貢區將軍澳北購買一個住宅物業。 離島區地區委員會界別議員周元谷。（周元谷FB） 本身是立法會議員嚴剛助理的離島區地區委員會界別議員周元谷，原本都申報是「無殼蝸牛」，今年一月申報在屯門東置業，持有一個住宅物業。 黃大仙區委任議員魏仕成。（魏仕成FB） 魏仕成黃大仙買樓 增至21項物業 從事安老院服務的嘉濤（香港）公司主席、黃大仙區委任議員魏仕成，去年區議會上場時申報有19項物業，包括8個住宅、10個商業、1個工業，今年一月魏仕成再申報於荃灣持有多一個商業物業，並於黃大仙買樓，增持多一個住它物業，令申報的持有物業增至21項。 大埔區委任議員梅政雄。（梅政雄FB） 梅政雄豪擲二千萬買康樂園洋房 本身是沙石建材公司董事的大埔區委任議員梅政雄，今年三月申報於大埔北買多一個住宅物業，他本身在大埔已有兩個住宅物業，另外於九龍城南有一個住宅物業、觀塘中有一個商業物業，以及天水圍南及屏廈有一塊農地。