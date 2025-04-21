菲僑領郭從願撕票案三疑犯落網 包括華人社團頭目 【新唐人北京時間2025年04月21日訊】菲律賓僑領、號稱「鋼鐵大王」的郭從願及司機被綁架殺害一案，有了突破性進展。警方已拘捕三名嫌疑人，並向媒體公開了三名嫌犯的照片。媒體披露，其中一名嫌犯是華人社團頭目，另有兩名中國籍幕後主使者仍在逃。警方披露了此案新的細節。 4月19日，菲律賓警方向媒體確認，三名涉嫌綁架並謀殺「鋼鐵大王」郭從願的嫌疑人已被拘留。警方發言人法哈多（Jean Fajardo）通報了三名嫌犯的身分，其中一人是中國籍男子，名為楊建民（Yang, Jianmin，譯音），另兩名菲籍嫌犯中，有一人是楊建民的司機。 據法哈多介紹，楊建民司機及另一菲籍男子上週五（4月18日）落網，其後楊某於週六向菲國警察局反綁架組投案，供認參與了這起綁架勒索案。三名嫌疑人目前被指控兩項「綁架勒索致人死亡」罪名。 菲國警方披露，中國籍嫌犯楊建民又名David Tan Liao，他是與網絡博彩公司有關的團伙成員之一，專門綁架對網絡博彩公司有「欠債」的中國人，他還擁有蕭長江（Xiao Chang Jiang，音）等多個化名。楊某只是本案的執行者，兩名中國籍幕後主謀指使者目前仍在逃。 警方稱，這起綁架案從今年一月份就已開始謀劃，而且「兇嫌本意確為殺人」。 法哈多說：「我們正調查此案與網絡博彩的關聯性，同時掌握一條重要線索顯示，涉案集團綁架郭先生不僅是為勒索贖金。但應受害者家屬要求，暫不便透露初步調查細節。」 當地媒體「菲商網」則透露，楊建民是菲律賓多個華人社團的「領導」，而且楊與被害人郭從願同屬一個社團，同時也經營一家旅行社。 警方介紹案情稱，嫌犯先利用一名中國籍女性聯絡人，於3月28日引誘郭從願前往武六干（Bulacan）省梅卡瓦延（Meycauayan）社朗卡描籠涯（Brgy. Langka）馬爾塔（Martha）街345 號的房屋會面，而這棟房屋是楊建民租用的，郭從願及其司機巴比洛正是在此處遭禁錮並最終遇害。 另據菲媒報導，楊建民涉嫌參與了多個綁架案件，包括2022年11月發生的文珍俞巴（Muntinlupa）市案；2024年2月巴蘭玉計（Paranaque）市索萊爾娛樂城度假酒店案；2024年8月巴西（Pasay）市案；2024年12月文珍俞巴市案；2025年2月巴蘭玉計市案等。楊建民甚至曾於2022年假冒NBI特工強闖民宅欲綁架勒索一名中國商人而被捕，這也是他使用不同化名的原因。 （記者李明綜合報導/責任編輯：林清）