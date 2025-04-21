觀神韻感受祥和美好 觀眾：彷彿進入天國時空

【新唐人北京時間2025年04月21日訊】2025年4月20日下午，神韻紐約藝術團在法國巴黎的巴黎國際會議中心的演出持續大爆滿，觀眾反響熱烈，讚美連連。他們表示在觀看神韻中感受到了寧靜祥和的美好，彷彿進入了天國時空。 前企業主Manuel Ferreira de Pinho：「精彩絕倫，太出色了！神韻真是華麗又多彩，壯麗非凡，真的非常壯麗非凡。」 旅行社負責人Maria De Pinho：「我沒有更好的詞來形容神韻的美好，她真的太棒了，我們享受了一場視覺的盛宴，真是太壯觀了。我們發現了一個全新的文化和傳統，真的太精彩了。」 彩繪玻璃珠寶設計師Florence Fiani：「太棒了！神韻舞台的場景華麗壯觀，整體呈現完美無瑕，這些偉大的藝術家伴隨著音樂，令人非常歡快、愉悅。這一切我們由衷地感激。真的非常精彩絕倫。」 前視覺矯正師Lise Stokis：「神韻有著令人難以置信的美麗，輕盈靈動、令人愉悅，而且極具吸引力。」 Manuel Ferreira de Pinho：「太傑出了。可以感受到神韻演員是非常出色的藝術家，受過非常、非常高品質的訓練。完美，太完美了。」 Florence Fiani：「神韻演員有著令人讚歎的高超技藝，無可挑剔。他們在舞動中展現出卓越的技藝，他們的精準同步令人驚歎，我們真的非常喜愛這場演出。」 Maria De