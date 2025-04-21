知名親子旅遊團「就是愛玩」無預警倒閉 張姓女負責人捲600萬跑了

台灣知名親子旅遊臉書社團「就是愛玩」驚傳倒閉，張姓女負責人疑似捲款600萬元跑路。（圖／翻攝FB／就是愛玩） [周刊王CTWANT] 台灣親子旅遊臉書社團「就是愛玩」由某張姓女負責人創成立，擁有超過2.6萬名成員，舉辦過多場大型親子活動，頗受家長好評。不過社團在4月初卻忽然通知，從4月起到8月的10個團全部取消。現在有130多名已經交了團費的家長成立自救會，指控社團創辦人張女情侶檔捲走102萬元團費。張女男友蘇先生則出面喊冤，宣稱社團款項都是匯到女友帳戶，他僅是因為交往關係出面幫忙，誰知自己的公司也被張女掏空了500萬元，稱自己也是受害者。 據了解，「就是愛玩」是台灣知名親子旅遊社團，舉辦過多場大型親子活動，包括冬令營、夏令營及秘境旅遊團等，並發展出親子票券、玩具及教具團購等服務，在媽媽圈中有著極高的口碑，每次開團名額都十分搶手，不僅團團爆滿，活動檔期甚至已經排到今年8月。 然而據《三立新聞網》獨家報導，雖然該社團到今年8月為止，已計劃了10個旅遊團，但社團的活動在3月底後就無預警全面喊停。一名受害家長出面表示，該社團內部4月6日發布公告，宣稱因「內部原因」所有活動要取消，自己早已經今年8月的活動費用匯到張姓女負責人的戶頭，至今也未收到退款 受害家長指出，該社團的主要負責人為張姓女子，但其男友蘇姓男子也有參與營運，所有團費都是由參加者直接匯入張女個人帳戶，目前已有130多名受害家長組成自救會，要求社團負責人說明資金流向。 受害家長進一步指出，張女男友所經營的「整合企劃公司」並未持有旅行社執照，因此懷疑是否涉及違法接團。還有家長指出，蘇男曾表示自己是因為男女朋友關係，幫助張女開設公司，但如今張女已另結新歡，他不願意再當冤大頭出錢辦活動。 張女蘇姓男友則表示，自己參與社團活動僅是義務幫忙，所有的團費都是匯入張女個人帳戶，還表示自己的公司也被張女掏空500萬元，主張自己也是受害者。而他自己的企劃公司所承接彰化縣政府2項活動，如今也因為張女的退出而卡關。目前警方和相關部門已就此事介入調查。 原始連結 看更多 CTWANT 文章 42歲女不理陌生男吹口哨搭訕 走在人行道遭射4槍大失血身亡 台南爽放6天假！全家日本自由行「2天吵到想回國」 網見原因罵翻：活該 妹子看診脫褲檢查…M字腿狀態遭「健保卡放私密處拍照」 護理師揭真相