抓緊辦理！美國「真實身份證」實施日期臨近 【新唐人北京時間2025年04月22日訊】美國政府要求，從5月份開始，航空旅客必須持有「真實身份證」（Real ID）旅行，否則可能會導致自己的旅行遭到延誤。 美國國務院4月21日再次提醒民眾，2025年5月7日開始強制執行《真實身份法》（REAL ID Act）的日期將至，屆時，18歲以上旅客需要出示新版「真實身份證」Real ID，或者護照或護照卡等替代證件，才能搭乘國內航班或進入聯邦大樓及設施。 《真實身份法》於2005年通過，以響應「9/11委員會」的建議。該法案旨在通過在全50個州建立標準化身份識別系統來加強國內的安全。該立法最初定於2007年生效，但其強制實施日期已被多次推遲。 雖然美國居民仍可以使用現有的、非Real ID的駕照開車，也可以在其它情況下使用舊身份證，但對於那些沒有有效護照、護照卡或其它經批准的身份證件的旅行者來說，Real ID將成為其登機的必要條件。 REAL ID的申請，需要在當地的DMV（車管局）辦公室辦理。可以提前填寫在線申請表並上傳相關證明文件。之後還需要親自到DMV辦公室完成申請。 據運輸安全管理局透露數據，截至2025年4月，約81%的通過機場安檢點的旅客，使用了符合真實身份要求的駕駛執照或護照。但同時，許多人仍面臨能否在最後時刻趕上新規實施日期的風險。 《新唐人快報》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/21/a103978532.html