【快訊】美部署新導彈震懾中俄 教宗病逝原因揭曉 【新唐人北京時間2025年04月22日訊】觀眾朋友好，歡迎收看新聞直擊，今天是美東時間4月21號，星期一，首先來關註： 今日焦點：習近平剛走，越南就大批採購F-16戰機，應對北京威脅；美軍部署高超音速武器 向中俄秀肌肉；川普樂觀宣布，希望俄烏「本週達成停火協議」；抓緊辦理！美國「真實身分證」實施日期臨近；美國土安全部長到餐廳吃飯時包被偷，證件現金全丟失。教宗方濟各因中風和心力衰竭去世 離世前會見了美國副總統萬斯； 【美軍部署極音速飛彈「暗鷹」重塑全球戰略】 美國陸軍將部署「暗鷹」遠程高超音速武器（LRHW）。此舉標誌美國加入了此前由中共和俄羅斯主導的高超音速導彈競賽。「暗鷹」將改變全球戰略平衡。 據美國軍聞網站Army Recognition報導，將於2025財年末部署的「暗鷹」是美國陸軍最先進的高超音速武器。它採用陸基卡車發射平台，配備兩級固體燃料助推器和通用高超音速滑翔體（C-HGB）。該導彈速度超5馬赫，射程逾2775公里，並可在高速飛行中進行機動變軌，難以被防空系統攔截。 新型高超音速導彈為美軍在印太和東歐提供了精準打擊的優勢。「暗鷹」將被部署於第一多域特遣部隊（1st MDTF）。該部隊專為跨網絡、太空、空中、陸地和海洋多領域作戰而設計。這一部署符合了五角大樓的現代化攻擊火力，以應對中共和俄羅斯挑戰的目標。 2024年12月，「暗鷹」在卡納維拉爾角成功完成了端到端飛行測試。首支完整導彈單位將於2025年完成作戰部署。 「暗鷹」的部署是對中共和俄羅斯快速增長的高超音速武庫的戰略回應。此前，北京和莫斯科都已經部署了高超音速武器。中共的東風-17導彈於2019年亮相，射程1500至2000公里，可以威脅航母等高價值目標。中共海軍還部署了YJ-21反艦導彈。 俄羅斯部署的阿萬加德高超音速滑翔體可安裝在洲際彈道導彈上，速度高達20馬赫，並能執行規避機動。金扎爾空射彈道導彈已在實戰中使用，顯示其成熟度。 相比之下，美國在高超音速發展上採取了更為謹慎的技術路徑。同時，多年延誤和預算限制減緩了初期進展。此次部署「暗鷹」使美軍獲得了突破。美國海軍和空軍也在研發類似系統。 「暗鷹」的部署向盟友和對手發出了強烈信號，展示了美國在高超音速領域的實力。2025年的部署成為戰略轉折。顯示美軍在該領域不再落後，這將塑造未來戰場。 習近平剛剛結束對越南的訪問就有消息傳出，越南正在大批購買美國F-16「戰隼」戰鬥機，以應對來自北京的威脅。此舉可能導致中越關係變得更為緊張，並增加河內在華盛頓和北京之間尋求平衡的難度。 據美國國防和安全網絡刊物19FortyFive引述美國國防工業人士及一位匿名前官員透露消息，越南預計將購買至少24架F-16戰鬥機。這是自美國2016年解除對越武器禁令以來，雙方間最大的國防交易。 路透社最先報導了該消息，稱在前總統拜登（Joe