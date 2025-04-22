關稅緊張情勢下 萬斯首訪印度會莫迪 【新唐人北京時間2025年04月22日訊】週一，美國副總統萬斯抵達印度，展開任內首次印度行，受到印度總理莫迪的熱情迎接。萬斯此行，不但象徵著美印夥伴關係的深化，也攸關雙邊貿易談判的走向。根據白宮聲明，雙方已在經貿議題上取得了「重大進展」，並將針對下一步合作制定明確的路線圖。 週一，副總統萬斯抵達印度，受到了印度總理莫迪的熱情歡迎。莫迪邀請萬斯一家在總理官邸花園中散步。隨後，美印兩國官員舉行了雙邊會談。 這是萬斯首次出訪印度，且正值川普總統暫停90天實施對等關稅之際。此時的印度正尋求與美國進行談判，希望能盡快敲定雙邊貿易協議的細節，避免美國的高額關稅。 另外，萬斯的印度之行也被視作是為川普今年稍後訪問印度，參加美、日、印、澳四方安全對話領袖峰會鋪路。 白宮在聲明中表示，會談使得雙方在貿易談判上取得「重大進展」，會談制定了進一步討論共同經濟優先事項的路線圖。外界認為，將中共踢出貿易供應鏈正是美印討論的優先事項。 目前，印度已大幅削減了部分美國商品的關稅，預計未來會削減更多，因為印度仍擁有450億美元的貿易順差。 美國是印度最大的貿易夥伴之一，雙邊貿易額達1900億美元。 莫迪在會談後發文表示，我們致力於進行互利合作，涵蓋貿易、技術、國防、能源和人文交流等多個領域。印度與美國全面全球戰略夥伴關係將成為21世紀的決定性夥伴關係。 當晚，莫迪設宴款待萬斯。接下來，萬斯一家將參觀琥珀堡（Amber Fort）和泰姬陵（Taj Mahal）等名勝，預計24日啟程回國。 新唐人電視台記者易靜綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/21/a103978637.html