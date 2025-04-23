中山美穗猝逝！告別式萬人獻花 親妹不忍淚崩哀求：請記得我姐姐

娛樂中心／綜合報導 去年12月猝逝，享年54歲。（圖／翻攝自中山美穗 IG） ▲去年12月猝逝，享年54歲。（圖／翻攝自中山美穗 IG） 日本資深女星中山美穗去年12月猝逝，享年54歲，消息震驚演藝圈，至今讓人不勝唏噓。時隔5個月，她的妹妹、同為演員的中山忍於4月22日，在東京國際論壇舉辦了盛大的告別式，邀請演藝圈好友、合作夥伴與粉絲一同追思，場面溫馨感人。當天共有超過一萬名民眾前來獻花，可見中山美穗崇高地位。 中山美穗告別式於22日在東京國際論壇舉行。（圖／翻攝自中山美穗IG） ▲中山美穗告別式於22日在東京國際論壇舉行。（圖／翻攝自中山美穗IG） 告別式上眾星雲集，包括小泉今日子、石田百合子、石田純一、香取慎吾、柏原崇、藤原紀香、永瀨正敏、西島秀俊、豐川悅司，以及電影《情書》導演岩井俊二等人皆親自到場送別。摯友小泉今日子也在現場哽咽致詞，回憶兩人從年輕時就情誼深厚，常以暱稱「小京」與「美穗」互稱，「她會來我家過夜，我們一起旅行、喝酒、歡笑，那是我青春中最快樂的時光。」談到分離，小泉深情地說：「美穗，再見了。妳真的努力過了。謝謝妳，可愛的妹妹。妳要保重，我也會去找妳的，請等等我。」 妹妹中山忍則在告別式上數度哽咽，難掩喪姊之痛，坦言：「從我十幾歲、二十幾歲時就一直覺得，姐姐真的非常了不起。她是那麼受人喜愛，中山美穗真的是個偉大的人物。」即便時隔5個多月，她仍難以接受現實，「我還不想和她道別，只想再見她一面。」她也向所有人真摯懇求：「如果有一天，大家願意再聽聽她的歌、看看她的作品，那是我這個做妹妹的任性，但我真心希望大家能永遠記得我姐姐。」 更多三立新聞網報導 股市是地獄！劉德華揭內幕狠嗆倪妮 男星慘淪韭菜慘遭背叛 清新形象毀！《黑白大廚》白種元再翻車 被控耍大牌爆「權勢霸凌」 真的是女神！潤娥美談再+1 豪灑3千萬大禮給工作人員 私下暖舉曝光 女女也不行！日女星昔「強吻學妹」黑歷史被挖遭轟 她後悔發聲了