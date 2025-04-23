可疑車拒絕攔檢！竟「猛撞警機車」 害慘摔受傷

圖／TVBS 台南安平區，今天(4/23)中午上演警匪追逐戰，一名員警發現一部轎車形跡可疑，攔查過程中，汽車拒檢不停，還多次違規逆向、闖紅燈，甚至緊急左轉、故意撞倒警用機車，害員警當場摔飛，制服都被磨破，手部擦挫傷送醫。 自小客車從慢車道超車，一路狂飆，為了甩開後方騎車的員警，不斷繞路違規逆向。 穿梭在街道，無視紅綠燈跟響徹雲霄的警鳴器，汽車拒檢狂飆，就快被警車追上時，方向盤一轉，竟然攔腰撞倒警用機車，員警連人帶車噴飛。 目擊民眾：「看那個警察超級勇真的勇，他安全帽脫下就趕快追，開始追一直打電話不斷追逐。」 目擊民眾：「我出來看到摩托車已經倒在這，警察起來好幾個警察都在那邊追，(把他圍起來嗎)沒有，他就跑進去裡面，警察就用車包圍。」 停路邊的白車挨撞出現一道道刮痕，而車主也目睹員警自己都受了傷，還堅定起身追人，警匪追逐的地點，就在台南安平老街的天后宮附近，23號正中午，一名員警騎車巡邏時，發現形跡可疑的轎車，卻為了拒檢違規逆向，最後還把轎車丟著，人當場跑了。 育平派出所長吳尚謙：「過程中自小客車多次逆向行駛，闖紅燈拒檢，危及用路人安全，攔查過程警用機車與該部自小客車發生碰撞，駕駛人隨即下車逃逸。」 受傷尤姓員警：「手啊(就擦挫傷)對，我印象中是他突然左偏，突然左偏我就已經飛出去了。」 警察制服被磨損到幾乎變破布，挨撞員警就醫治療後又回到工作崗位，而被拋棄的轎車，副駕駛座位上有4個便當，但當時疑似只有一位駕駛在車上，警方蒐證採驗，要釐清究竟拒檢原因，除了行車違規，駕駛還要再背上一條妨害公務。 更多 TVBS 報導 台南警匪飛車追逐！員警連人帶車遭擊落重摔 嫌犯仍在逃 酒駕心虛拒檢！男加速狂逃 闖燈「撞車落網」 貨車瞬間被撞飛！翻轉180度重摔 55歲駕駛送醫不治 酒店業者奢華春酒！豪開75桌「小姐全坐滿」