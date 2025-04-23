GU × UNIQLO LaLaport南港店這天開幕！限時三企劃好禮入手方式曝

記者李鴻典／台北報導 日本人氣時尚服飾品牌GU將於4月25日進駐Mitsui Shopping Park LaLaport南港店，此次更與姊妹品牌UNIQLO 攜手，打造獨具巧思的樓層連通設計，以流暢動線創造舒適的購物體驗，一站解鎖專屬個人的日系風格。慶新店開幕，人氣話題單品NT$290起，還有滿額贈禮、多重好禮接力送。 GU於4月25日進駐LaLaport南港，為熱愛日系潮流的你帶來嶄新風貌。（圖／品牌業者提供） ▲GU於4月25日進駐LaLaport南港，為熱愛日系潮流的你帶來嶄新風貌。（圖／品牌業者提供） GU LaLaport南港店開幕首三日限定樂翻天活動： 開幕首三日（4月25日至4月27日）單筆消費不限金額，即贈花王美舒律蒸氣眼罩與花王美舒律蒸氣溫熱足貼試用組乙份，每日限量200份，每日贈送情形參考店內公告。 開幕首三日（4月25日至4月27日）單筆消費滿NT$1,500或於網路商店單筆消費滿NT$1,500並選擇於GU LaLaport南港店取貨，即贈「GU潮流購物提袋」乙個（價值NT$299），實體店鋪消費限每日前250名，店鋪取貨限前5名。 單筆消費滿NT$1,500或於網路商店單筆消費滿NT$1,500並選擇於GU LaLaport南港店取貨，即贈GU潮流購物提袋乙個。（圖／品牌業者提供） ▲單筆消費滿NT$1,500或於網路商店單筆消費滿NT$1,500並選擇於GU LaLaport南港店取貨，即贈GU潮流購物提袋乙個。（圖／品牌業者提供） 開幕首三日（4月25日至4月27日）單筆消費滿NT$2,000並於結帳時出示追蹤GU Instagram （@gu_taiwan）帳號畫面，即可參加「GU寵粉限量扭蛋樂」乙次，有機會獲得以下獎項。單筆滿NT$2,000抽1次，滿NT$4,000抽2次，依此類推，每日抽獎機會限量100份，當日抽獎資格如提前抽完，則當日活動提早結束，抽獎機會通通有獎。