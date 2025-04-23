【中國一分鐘】北京潮白河大橋突起火坍塌 事故原因待查 【新唐人北京時間2025年04月24日訊】下面請看本期的中國一分鐘。 北京潮白河大橋突起火坍塌 事故原因待查 北京順義區潮白河大橋，23日上午7點多突然冒煙起火，隨後橋面塌陷落入河水中。官方通報稱，現場未發現人員傷亡，但事故原因還要再進一步調查。 張又俠見印尼國防部長 分析：或軍權在握 中共與印尼外長、防長21日召開「2+2」對話機制首次會議。隔天，中共中央軍委副主席張又俠，單獨會見了來訪的印尼國防部長夏弗里。分析指出，張又俠單獨見印尼國防部長，顯示他可代表軍委做決策，習失去了軍權。 中國養老金正面臨信任危機，越來越多年輕人，尤其是外賣員、主播等靈活就業者，選擇不交養老保險，主動退出社保系統。成都外賣員說，每月要交1400塊人民幣，相當於兩個星期的伙食費。他直言，自己根本不信40年後還能領到錢。 日本發旅遊安全提醒 引中共跳腳 日本外務省日前針對有意到中國校外旅行的學校發布安全提醒，應注意中國公共場所陸續有日本民眾遇襲，引發中共跳腳，但中共駐日本大使館之後也發布提醒，指近來日本社會「惡性治安案件呈增加趨勢」。日本媒體人矢板明夫表示，沒想到中共竟然惱羞成怒，日本社會對中共這種顛倒黑白、強詞奪理的態度非常不滿。 新唐人亞太電視整理報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/24/a103979280.html