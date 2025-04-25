神韻法國里昂再售罄 觀眾陶醉讚經歷穿越之旅

【新唐人北京時間2025年04月25日訊】4月24日下午，神韻紐約藝術團在法國里昂3000里昂露天劇場（L’Amphithéâtre 3000）的演出票房再次售罄。神韻演員精湛的技藝讓觀眾深深著迷。演出中展現的中國傳統文化之美更是讓他們驚歎連連，他們表示看神韻彷彿經歷了一場穿越之旅。 生物能量治療師Guillaume Haubois：「我原本不認為我會被觸動，因為這完全不是我日常生活中的興趣。但是——」 會計事務所老闆、會計師Nathalie Rayon：「這是一個驚喜。」 Guillaume Haubois：「這真的是一個驚喜。」 Nathalie Rayon：「剛才他對我說：『這真是不可思議，深深觸動了我。』我完全不知道演出會對他產生如此大的影響。這真是太好了。」 前跨國大銀行董事André Sellès：「 讓我印象最深刻的是，神韻演員活力四射、技藝非凡、身姿矯健，同時也十分優雅。他們都像以同一標準塑造出來的，身材和形體都一樣。真的非常、非常、非常、非常、非常令人震撼。我很喜歡，非常喜歡。」 前跨國大銀行董事太太Jacqueline Sellès：「演出非常壯觀，真的非常、非常美。」 神韻演員優雅的風姿和高超的技藝讓觀眾讚歎不已。 Nathalie Rayon：「一切都精準到毫米！真是不可思議！你可以在神韻演員的舞蹈姿勢中看到手勢的精確性，以及手指、眼神，甚至腳擺放的位置，這一切都是毫米級的（精準），這真是不可思議。」 Nathalie Rayon：「這種嚴謹性、這樣非凡的技藝以及背後的投入真是不可思議。看演出如同讓我們去旅行一般，接觸（中國）各個不同的民族，了解一些我們今天並不真正了解的事情，我們缺乏這方面的信息。這是一次非凡的旅程，神韻帶領我們所體驗的這一切，都特別、特別殊勝。」