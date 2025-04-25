【新聞直擊】川普約見最猛反川主編！投資中共？他如今大轉彎 【新唐人北京時間2025年04月25日訊】觀眾朋友好 歡迎收看《新聞直擊》今天是美東時間的4月24號星期四，首先我們來關注 今日焦點：關稅戰中共嘴硬 白宮表示不會主動降低對華關稅；川普將在白宮會見「最強硬反川雜誌主編」；俄空襲基輔後 川普喊話普京「住手！」 但稱俄已作出巨大讓步；北京取消美國豬肉大筆訂單 國內顯現報復措施惡果；美州長候選人誓言簽署反中共法案 此前曾大筆投資中共企業。 【美州長候選人誓推反中共政策 曾投資中共企業】 美國新澤西州共和黨州長候選人傑克·恰塔雷利（Jack Ciattarelli）宣布，若當選將推行對抗中共影響力的政策。此前他曾廣泛投資了擁有美國農田，以及與中共軍方和中共有關聯的中國企業。 4月24日，恰塔雷利在一次市民大會上宣布，若當選州長，將簽署限制「外國政府和個人在該州擁有農業用地」的法案，禁止外國實體購買新澤西農田。 他強調：「任何外國實體都不應購買我們的農田。」 恰塔雷利在2024年4月啟動了第三次州長競選。其初選對手包括比爾·斯帕迪亞（Bill Spadea）等人。初選定於6月10日舉行。 據福克斯新聞報導，2015年、2016年和2021年的財務披露文件顯示，恰塔雷利此前投資了萬洲國際（WH Group）。該公司在2013年以約47億美元收購史密斯菲爾德食品公司時，獲得了約14.6萬英畝美國農田。萬洲國際目前仍擁有美國農田約8.5萬英畝，較兩年前減少40%。 恰塔雷利在2021年第二次競選新澤西州長期間，披露了自己對萬洲國際的投資，但最終輸給了現任州長、民主黨人菲爾·墨菲（Phil