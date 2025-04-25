全紅嬋收到「馬龍簽名照」現場表情引熱議 【新唐人北京時間2025年04月25日訊】日前，中國跳水運動員全紅嬋出席一場活動時，主持人送給她一張馬龍的簽名照片，讓她開心不已。 陸媒報導，4月23日，全紅嬋現身上海舉辦的航天日科普展。在活動中，主持人從一個袋子中拿出一張馬龍的簽名照片，送給全紅嬋。她眼睛瞬間亮起，接過簽名照時，開心地說「太帥了」，雙手捧著簽名照，展示給大家看。 相關視頻曝光後，大陸網友紛紛表示，「我也想要龍隊的簽名照。」「你應該有很多了，這個就送給我吧。」 馬龍和全紅嬋的互動一直引發外界關注。去年巴黎奧運會結束後，中國奧運代表團訪問香港3天。當時，馬龍還請全紅嬋喝奶茶和買帽子給她。 全紅嬋曾在遊戲直播中與朋友聊天時自曝，她和中國滑板運動員崔晨曦都被馬龍當「乾女兒」。 2024年8月31日晚，全紅嬋在香港某酒店接受媒體採訪，談到對訪港的印象時，她回答說：「都挺深刻的。」問她有沒有在香港買喜歡的玩偶，她直言：「沒有，我們不准出去。」 今年4月，全紅嬋在2025年跳水世界盃墨西哥瓜達拉哈拉站和世界盃加拿大溫莎站女子單人10米台比賽中，都是以預賽第一名晉級決賽，但最終不敵隊友陳芋汐，連獲亞軍，兩次都在207C出現失誤。 4月20日，全紅嬋、陳芋汐參加河北石家莊某品牌直播活動中，兩人說起了悄悄話，全紅嬋一不小心「說錯話」，陳芋汐立即提醒還戴著麥克風，讓她一臉尷尬。 全紅嬋先後獲得東京、巴黎奧運會女單10米台冠軍。由於她家境貧寒，自幼練習跳水，在體校封閉式的環境中長大，沒有太多時間學習文化知識，對外界的接觸也十分有限。 全紅嬋成名後，她的一言一行都受到外界關注。她頻繁地被安排出席各種公開活動、為官方做宣傳；同時，還得參加許多商業活動，為贊助商打廣告。這讓全紅嬋吃不消。她多次表示，想要有一個屬於自己的空間。 （責任編輯：李恩真） 推薦閱讀： 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/25/a103979646.html