電視台記者：能在阿根廷觀賞神韻是一種榮耀 【新唐人北京時間2025年04月26日訊】4月24日晚，神韻世界藝術團在布宜諾斯艾利斯Opera劇院（Teatro Ópera）上演第七場演出。電視台記者Renzo Berecoechea 表示演出像是一種邀約、邀請人們去探索了解中國傳統文化和歷史，他還表示能夠在阿根廷觀賞神韻是一種榮耀。 電視台記者Renzo Berecoechea：「我感到震撼和驚奇，從未在阿根廷見過這樣的演出。」 五星級酒店總監Susana Kozuch ：「這是一場非常美麗的演出，色彩繽紛、音樂動人、舞蹈優美、視覺效果引人注目，真的非常美。」 Renzo Berecoechea：「藝術家的水準、音樂、服飾、舞台設計、音樂伴奏，以及氣勢磅礴的舞蹈，讓我深感震撼。」 阿根廷一家電視台記者倫佐·貝雷科切亞（Renzo Berecoechea） 稱讚演出令人震撼，能在阿根廷觀賞神韻是一種榮耀，而神韻不能在中國上演令他相當驚訝。 Renzo Berecoechea：「 有一件事讓我感到驚訝，我相信在場每一位觀眾也都有同感，這樣高水準的演出竟然無法在他們的國家上演，因為政治因素。我們能夠在阿根廷看到他們的演出，這真是一種榮耀，演出是頂級水準，他們也應該在Colón劇院上演。 」 Renzo