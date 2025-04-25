阿根廷科隆劇院基金會主席：神韻精彩如奇跡

【新唐人北京時間2025年04月26日訊】4月24日晚，阿根廷科隆劇院基金會主席但丁·卡馬尼奧（Dante Camaño）先生觀看了美國世界藝術團在當地的第七場演出。他被神韻非凡的藝術表現力，以及深厚的內涵所震撼，驚喜表示神韻帶來啟發與思考，演出之精彩遠超預期。 阿根廷科隆劇院基金會主席Dante Camaño：「神韻音樂美妙極了，我非常喜歡，真的讓我驚喜。神韻樂團的配置極其出色，所有音樂家都非常專業。」 Dante Camaño：「神韻藝術家的成就令人欽佩，因為我其實是個未能圓夢的藝術愛好者。我做現在的工作，是因為我鋼琴彈得不好、舞蹈不行、唱歌也不行，但我熱愛這些藝術。」 但丁·卡馬尼奧（Dante Camaño）先生是阿根廷科隆劇院基金會主席，該劇院被譽為世界五大歌劇院之一，與米蘭的斯卡拉歌劇院、巴黎歌劇院、紐約大都會歌劇院等齊名。卡馬尼奧先生還是阿根廷旅遊、酒店和餐飲業工人聯盟（UTHGRA）秘書長。他稱讚神韻用傳統的藝術形式帶來令人驚歎的藝術效果。 Dante Camaño：「神韻真是令人驚喜，演出美不勝收，帶有純正的風韻。那些故事像是童話，卻有五千年的歷史，令人讚歎。在這個充斥科技與機械的世界裡，這場演出簡直是奇跡。有一個節目的舞台布景，我記得好像叫『水袖舞』，他們讓你彷彿看到了大海，真是不可思議。他們用如此簡單的元素，就能創造出藝術傑作。如今我們真是太依賴科技了。」 卡馬尼奧先生稱讚神韻表現力非凡，展現了積極的生活方式，令他倍感驚喜。 Dante Camaño：「我覺得這就像所有的藝術一樣，就像聆聽貝多芬第九交響曲，你不需要了解故事、語言或文化，就能感受到它。神韻藝術家傳達了這種感覺，同時也傳達了（中共迫害帶來的）痛苦，那種壓迫。有一個節目展現了（中共）迫害的場景，一個無辜的人僅因信仰而遭受迫害，這與許多文化產生共鳴。神韻藝術團將這樣的訊息帶到世界各地，真是太棒了，因為這會啟發我們，讓我們反思，讓我們思考。我們的生活如此瘋狂，如此匆忙，我們處在一個緊張、過度焦慮的世界中。（神韻展現的）不是宗教或意識形態，而是一種更積極看待生活的方式。我非常喜歡，說真的，我沒想到神韻會如此精彩。」 （更多信息請點擊神韻官網 訂票信息） 新唐人電視台阿根廷記者站布宜諾斯艾利斯報導