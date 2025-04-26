這五種食物千萬不要帶上飛機 【新唐人北京時間2025年04月26日訊】在搭機旅行時，總想帶點零食糕點上飛機，以便在旅途中享用。但空乘人員提醒乘客，打包機上零食前一定要三思，一些食物千萬不要帶上飛機。 很多搭乘飛機且品嘗過飛機餐的人都有類似體驗：3萬英尺高空的食物和飲料的味道與陸地上不同。雖然有些航空公司會推出一些美味佳餚，比如土耳其航空推出的世界上最古老麵包，以及米其林星級廚師布蘭登‧朱（Brandon Jew）為阿拉斯加航空部分頭等艙航線提供的餐食。但通常情況下，飛機餐往往不那麼美味，所以自帶零食登機總是個好主意。 但在打包隨身行李之前，請記住，根據航空禮儀，有些物品最好別帶。過去和現在的空服員分享了哪些食物和飲料絕對不能帶上飛機。 1.煮雞蛋 帶著密封袋裝滿煮雞蛋的乘客，可能會令空服員和其他乘客不快。 「我做長途國際航班的時候，一對夫婦從袋子裡掏出大概10到12個煮雞蛋，然後開始剝雞蛋。」一位空乘人員在Reddit帖子中分享道，「整個飛行過程中，雞蛋的味道都很難聞，而且他們離我的摺疊座椅只有幾排。」 還有食品安全因素。煮熟後，仍然需要將雞蛋保持在安全溫度下，以避免細菌滋生。 2.任何氣味濃烈的食物 許多空乘人員都贊同不要帶味道大的食物上飛機，在狹小的機艙，這種食物味道會瀰漫到各個角落，其中金槍魚沙拉是最可能惹人煩的食物。咖哩、生洋蔥、油炸食品、牛肉乾、泡菜、魚露以及炸魚薯條也是飛機上的禁忌食物。 一位空乘人員總結道，「說實話，任何聞起來有味道的東西，無論好聞還是難聞」，都是禁忌。然後，他分享了一些值得思考的內容：「飛行途中，我可能只會推薦清淡食物。」 3.任何帶殼／皮的食物 當然，帶殼堅果可能很美味，且富含蛋白質，也是消磨機上時光的好零食。但帶殼堅果清理起來可能很麻煩。 一位空乘人員分享了他們最討厭的事情：有人帶開心果和/或葵花籽上飛機，結果卻把它們（果殼）放在椅背口袋裡。 「我一邊低聲抱怨他們，一邊從（椅背口袋）裡面掏出了43000顆小碎粒。」空服員說。 香蕉也一樣。「我受夠了在椅背口袋裡發現香蕉皮。」一位空乘人員說道。 4.燕麥圈（Cheerios）和金魚餅乾（Goldfish） 一名空服員抱怨說：「我也對那些給孩子帶零食的家長很惱火，因為這些零食可能會弄得一團糟……我知道我這樣很小氣。」空服員點名燕麥圈和金魚餅乾等兒童零食。 空服員解釋說，任何可能被踩到後弄得地上一團糟的東西，都令人頭疼；因為大多數家長都不會清理，這些零食碎片會弄髒地毯。