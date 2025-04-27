李兆基設靈｜紀念冊：20歲來港憑$1000白手興家 曾獲評亞洲首富

【李兆基喪禮/李兆基訃聞/李兆基出殯/李兆基公祭/李兆基扶靈名單/李兆基設靈/李兆基逝世/李兆基博士/李兆基訃告/李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，李兆基今日（27日）在香港殯儀館設靈。現場派發的紀念小冊子，記載李兆基生平，亦有講述他在事業、慈善、家人等方面的章節。 其中在事業的章節，指1948年李兆基20歲時，帶着1,000元隻身來港發展，憑着敏銳的生意頭腦，白手興家，創建恒基兆業地產集團。他1996年更獲評為亞洲首富，在全球富豪榜排名第四，小冊子形容「實屬華人之光」。 恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置悼念區，供公眾弔唁。悼念區正中央放有李兆基的遺照。（盧翊銘攝） 公眾弔唁區入口可領取李兆基紀念小冊子。（林子慰攝） 李兆基紀念小冊子載有李兆基的生活照及生平。（盧翊銘攝） 李兆基紀念小冊子載有李兆基的生活照。（林子慰攝） 首頁載李兆基墨寶 引老子名句 紀念小冊子第一頁，載有李兆基的墨寶，寫下「上善若水，自然無為」。這兩句出自中國春秋時代思想家老子，前句意思是最善良的人如水一般，潤澤萬物又與世無爭，後句則指對於人世間的一切順應事物發生的自然規律。 李兆基紀念小冊子載有李兆基的墨寶。（林子慰攝） 李兆基生於順德 因家中排行被稱「四叔」 紀念小冊子印有李兆基年輕時期的相片，亦有他寫書法、滑雪等生活照。簡歷指李兆基祖籍廣東順德，生於1928年，是家中第四子，人稱「四叔」，少時在家鄉私塾讀書，課餘跟父親做生意。 李兆基1948年來港後，先後創立新鴻基企業及恒基兆業地產集團，其中恒基兆業地產集團曾連續三年位列福布斯世界富豪榜前十名。李兆基1996年獲評為亞洲首富，在全球富豪榜排名第四，小冊子形容他實屬華人之光。 李兆基育有兩子三女，2019年榮休後集團業務交兩位兒子打理，自己則在家弄孫為樂。至2025年3月離世，享年97歲。 李兆基於中國順德出生，父親李介甫在順德開設「天寶榮金鋪」和「永生銀號」，經營黃金和外匯買賣。由於李兆基在家中排行第四，故有「四叔」的稱號。圖為李兆基與家人攝於父親李介甫與母親陳鸞鳳七十周年結婚晚宴。（圖片取自李兆基網站） 2007年（大紫荊章）：李兆基獲香港政府頒授最高榮譽的「大紫荊勳章」，表揚他對教育及社會的貢獻。（圖片取自李兆基網站） 李兆基紀念小冊子載有其生活照及年輕肖像。（林子慰攝） 20歲來港憑1千元白手興家 屬華人之光