神韻大芝加哥爆滿加座 主流：一切都令人讚歎

【新唐人北京時間2025年04月27日訊】4月26日下午，神韻新紀元藝術團在大芝加哥地區羅斯蒙特劇院（Rosemont Theatre）的第三場演出，爆滿加座，神韻藝術家以精湛完美的表現征服了現場觀眾的心。 房地產經紀商Jan Mackey：「演出真是令人驚歎，大大超出我的預期，實在令人振奮！」 公園園藝總監Jamie Burghardt ：「我很喜愛背景天幕。我很好奇那是什麼？是投影嗎？是一個大LED屏幕嗎？那是什麼？我很驚喜地看到舞蹈和（天幕中）影像之間的互動，舞蹈演員如何讓自己看起來像是融入天幕。這讓故事的演繹非常傳神，特別是不同場景之間轉換，還有神仙或其他人降臨時。」 先生Mark Mackey：「數位技術的運用非常出色，為演出增色不少。」 芝加哥西郊坎蒂尼公園園藝總監傑米·伯格哈特（ Jamie Burghardt ）表示，演出不僅讓他學習中國歷史和文化，而且演出傳遞的信息讓他深感觸動。 Jamie Burghardt ：「很享受這場演出，我之前不確定會看到什麼，從廣告和網站上，我期待的是色彩繽紛的服飾和很多的舞蹈，但我被演出傳遞的信息深深吸引。最觸動我的是關於當代中國仍在發生的信仰迫害，這出乎我的意料。回過頭來，我想探究大約70、80年前，自共產主義接管中國以來所發生的事情，這讓我思考中國的將來。我們現在談論很多關稅的事，但中國仍有超過十億人生活在共產主義社會下，這與我們在美國擁有的自由完全不同。」 Jan Mackey：「真是太棒了！看到如此高水準的舞蹈演員在舞台上的精彩表現，實在太驚豔了！」 Jamie Burghardt