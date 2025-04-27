中日醫院爆大瓜 副主任出軌多人 將患者棄手術台 【新唐人北京時間2025年04月27日訊】4月27日，中日友好醫院（簡稱：中日醫院）爆出大瓜，該院胸外科副主任醫師被妻子舉報婚內出軌多人，涉及多名女性懷孕。更炸裂的是，肖某因情人被護士「白了一眼」，將已經麻醉的患者丟在手術台，帶情人走人，多個話題都衝上熱搜。 4月27日，中日友好醫院的一則通報引發各界關注。通報稱該院收到實名舉報材料，反映胸外科副主任醫師肖某「違反生活紀律和醫德醫風問題」，經核查舉報屬實，將肖某開除黨籍，並解聘。 就在一天前，一份長達9頁的實名舉報PDF文件在網絡瘋傳。舉報稱北京中日友好醫院胸外科副主任醫生肖某出軌多人，包括醫院護士、護士長及其他多名工作人員。消息一經披露，立刻在網上炸開了鍋。舉報他出軌醜聞的不是別人，正是他的原配妻子，目前是北京醫院眼科副主任醫師。 據報，原配在長達兩三千字的舉報信中歷數丈夫肖某的出軌過程和細節，舉報信發送中日友好醫院紀委領導。 舉報信稱，早在2019年2月，肖某就與該院胸外科護士長石某慧存在不正當男女關係，已經查詢到的賓館開房記錄多達十幾次，石某慧更是在短短三個月的時間內兩次為肖某懷孕，兩次均流產。後來被石某慧的丈夫捉姦後，肖某寫下保證書。 2024年，肖某又出軌泌尿外科規培住院醫師董某瑩。為留住情人，肖某動用關係違規推遲董某瑩的規培調崗。甚至在董某瑩手術失誤被護士「白了一眼」後，直接拋下麻醉患者，與董某瑩私奔。導致已麻醉的患者被擱置40分鐘，期間患者生命體徵一度告急。 2024年9月，董某瑩懷孕。肖某和董某瑩二人開始在海淀區某國際公寓同居，並計劃建檔生子，並於當年12月13日帶董某瑩乘坐飛機回西安老家見自己的父母。 原配透露，她本來不知道肖某出軌董某瑩的事，由於2024年10月，肖某突然提出要離婚，後來才發現兩人出軌的事情。 原配在舉報信中還爆料，曾有人看到肖某和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店，而與胸外科護士徐某欽的關係更是人盡皆知的「公開祕密」。 為了證實自己舉報內容的真實性，原配附上了大量錄音、截圖、航班記錄等證據，誓言追究到底。若院方不嚴肅處理，將舉報至國家衛健委並全網曝光。 據稱，這條消息上熱搜不到一小時，中日友好醫院迅速公布處理結果，胸外科副主任醫師肖某被解聘。 出軌醜聞曝光後，網友迅速扒出了肖某的照片和他的具體信息，肖本科畢業於北京大學醫學部，後來獲外科學博士學位。並於2017年7月至2018年8月在美國某著名醫學中心做訪問學者。 2012年起，肖某歷任中日醫院胸外科住院醫師、主治醫師、副主任師。 院外任職:美國胸外科醫師協會(STS)國際會員、歐洲胸心血管外科學會(EACTS)會員、國際肺癌研究協會(IASLC)會員等系列頭銜。 而舉報人也就是肖某的原配妻子也畢業於北京大學醫學部，目前是北京醫院眼科副主任醫師。 不過，肖某為了情人把麻醉患者扔在手術室四十分鐘引發熱議。有大V稱：「簡直是#你瞅啥？瞅你咋地#的醫院版，董小姐認為護士「白了一眼她」，護士說「我沒你白你啊，別總自我為中心」，結果，肖飛副主任怒了，和董小姐直接脫衣服扔手套下台，雙雙罷工。「走！」 「沒想到這件事發生在2024年，最後能爆出來還是因為小四懷孕了，原配實名舉報的，患者還被蒙在鼓裡，一點知情權都沒有。」