機場離境稅｜姚柏良提修正案「減辣」至$160 投票打成平手終否決

新一份財政預算案提出「飛機乘客離境稅」由120元增至200元。旅遊界立法會議員姚柏良在立法會相關法案委員會提出修正案，要求降至160元，最終今日（28日）表決時，未獲過半數委員支持，呈現「5對5」局面，修正案被否決。 新一份財政預算案提出「飛機乘客離境稅」由120元增至200元。（洪戩昊攝） 姚柏良的修正案表決時有15名委員出席，當中10人投票，各有5人支持和反對，呈「5對5」爭持局面。支持的議員包括姚柏良、選委界陳紹雄及梁毓偉、香港新方向張欣宇，及勞聯林振昇。 姚柏良的修正案表決時有15名委員出席，當中10人投票，各有5人支持和反對，呈「5對5」爭持局面。（立法會直播） 反對的議員包括民建聯陳恒鑌和周浩鼎、選委界譚岳衡和管浩鳴，及經民聯陸瀚民；選委界洪雯棄權。其餘3位委員表決時不在席，包括選委界吳傑莊及陳仲尼、新民黨陳家珮。 法案委員會主席、自由黨李鎮強表示，由於修訂未獲委員過半數支持，不能以法案委員會身份提出修正案，如姚柏良仍有意在稍後大會審議階段以個人名義提修正案，須再向立法會主席尋求批准。 旅遊界立法會議員姚柏良批評政府大幅提高機場離境稅，影響本港機場尤其是廉航的吸引力，與政府推動旅遊政策有矛盾。（立法會直播） 姚柏良：加稅有違推動旅遊 財庫局：不影響訪港意欲 姚柏良在會上發言時，批評政府大幅提高機場離境稅，影響本港機場尤其是廉航的吸引力，與政府推動旅遊政策有矛盾。 當我們要吸過夜客時，你又加酒店房租稅；當我們要吸飛機客時，你又加機場離境稅，這個矛盾我一直都覺得很困擾。 旅遊界立法會議員姚柏良 財經事務及庫務局常任秘書長黎志華表示，離境稅只佔旅客的旅行開支1%，不會影響訪港意欲，有關稅項上次調整已是2003年，加上機管局2016年徵收機場建設費後，其後兩年的客運量不跌反升，相信加幅可接受及合理。 財經事務及庫務局常任秘書長黎志華表示，離境稅只佔旅客的旅行開支1%，不會影響訪港意欲。（立法會直播） 「翌日轉機客」離港免稅 他稱，政府已十分小心處理，不希望為旅客帶來不良影響，亦已吸納了姚柏良部分建議，擴大豁免安排，容許「翌日轉機客」離港免稅，料6至7月會敲定安排，交立法會審議；同時正制定豁免經陸路和海路來港轉機旅客的執行細節，最遲年底敲定。