健康網》出國玩常鬧肚子、失眠？ 營養師推必備5大保健品

營養師分享出國必備的5大保健品，薑糖塊、益生菌、纖維補充品、維生素C及助眠食品。（資料照） 沈莉馨／核稿編輯 〔健康頻道／綜合報導〕出國玩，最怕出現平時很少發生的健康問題，像是在長途飛機上肚子痛、暈機、嚴重感冒、便秘、失眠等。營養師蔡宜方在臉書專頁「宜方營養師 健康・輕談」發文分享，一般來說，人只要離開自己熟悉的環境和作息，經常會出現上述各種問題。因此，適當準備一些保健品，如益生菌、纖維補充品、維生素C、薑糖塊及助眠食品，能以備不時之需。 旅行必備保健品 維生素C顧免疫 ●益生菌：腸道菌相的平衡能穩定消化道環境、維持消化順暢、預防水土不服，尤其是可以預防搭機時因腸胃蠕動變慢而引發的便秘問題。 請繼續往下閱讀… ●纖維補充品：旅遊時不易控制餐食，經常會有大魚大肉、缺乏蔬果的情形，長時間下來及容易造成便秘或產氣，纖維補充品能暫時彌補食物纖維來源的不足。 ●維生素C：若旅途時不幸中了感冒，可以及時補充維生素C，幫助維持免疫力，強壯身體、緩和感冒嚴重程度和發炎情況，避免接下來的行程都在昏昏欲睡中度過。 營養師指出，外出旅遊時若不幸感冒，可以補充維生素C，維持免疫力，避免整趟旅途在昏昏欲睡中度過；圖為情境照。（圖取自freepik） ●薑糖塊：生薑有助於緩解發炎和調節消化狀況，當遇到感冒不舒服或脹氣、頭暈、噁心時可以使用，且帶有甜味的薑糖也可以立即補充糖分，提供能量，緩解不適。 ●助眠相關補充品：旅遊時遇到不熟悉的環境或因時差問題，而使失眠、睡不好的狀況頻頻發生，此時適度補充一點助眠食品，例如含褪黑激素成分的食品、芝麻素、維生素E等，都能助眠。 ☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。 ☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP