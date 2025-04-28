挖角方案「像旅社套餐」 中共瞄準韓半導體專家 【新唐人北京時間2025年04月28日訊】韓國《中央日報》報導，近期兩位韓國半導體、電池、量子領域的頂尖專家，已被中國大學挖角，成為中共突破科技封鎖的新力量。 其中，全球知名納米碳管（CNT）專家、韓國成均館大學客座教授李永熙，目前受聘於中國湖北工業大學，任半導體與量子研究所教授。 李永熙曾長期在納米碳管、石墨烯、水分解催化劑、二維半導體等領域，取得重要研究成果，自2018年起連續入選全球前1%高引用率學者。 另一位被挖角的專家是理論物理學家、前韓國高等科學研究院（KAIST）副院長李淇明。他在2024年退休後，加入了中國北京雁棲湖應用數學研究院（BIMSA）。 報導指出，兩人曾被韓國政府評為「國家學者」，在基礎科研領域地位極高。但退休後，因在韓國未能找到合適職位，轉而赴中工作。 為了吸引頂尖人才，中國的大學提出了豐厚待遇。湖北工業大學開出年薪26萬人民幣，提供住房、創業資金和先進設備，還成立了低維度量子材料（LQM）研究所，專攻半導體與太陽能電池領域。 首爾一位工科大學教授透露，中國大學的挖角方案「就像旅行套餐」，不僅給高薪，還打包歡迎整個實驗室遷移。 他表示，自己因為承擔韓國國家項目而沒有接受，但中共提供的研究環境非常誘人。 與此同時，近日在韓國理工科領域，「來自中國的邀請」成為熱門話題。尤其是電機電子、材料設計等專業，擁有半導體相關專利的教授，紛紛收到中國高校邀約。 在全球科技競爭加劇之際，中共通過高薪挖角、優化研究環境，加速推行「研發強國」戰略，試圖突破美國對先進半導體技術的出口限制。 這一動向，引發國際社會高度關注，後續發展仍值得繼續跟蹤。 《新聞直擊》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/28/a103980575.html