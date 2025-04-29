【禁聞】內幕：中共下密令破壞台灣大罷免行動 【新唐人北京時間2025年04月28日訊】 內幕：中共下密令破壞台灣大罷免行動 台灣正在進行如火如荼的大罷免行動，民間要求通過罷免國民黨區域立委，終結國會亂象。 旅澳學者袁紅冰近期在台灣觀察這次浪潮。4月27日，他對大紀元記者表示，這是一次台灣公民反制中共統戰陰謀的很偉大的民主運動。 他說，大罷免行動針對的正是中共對台灣立法院的統戰滲透，主要針對投共賣台、成為中共代理人的一部分立法委員，是他們企圖通過立法院亂象來削弱賴清德政府的執政能力，引起了台灣社會普遍的憤怒。 袁紅冰還披露，他獲得的中共體制內良知人士提供的消息說，台灣的大罷免行動已經令中共高層非常焦慮。他們特別擔心部分「中共代理人立委」被罷免後，年輕的反共護台人物通過補選進入立法院，形成新的反共力量。 消息說，一個由習近平領導的對台工作小組，一週前已經向國台辦下發了文件，要求著力防止大罷免行動中的公民團體領軍人物當選為新的立法委員，要動用各種宣傳手段，從人格上摧毀他們。 耿爽批美拒發外交人員簽證 大陸網友群嘲 中共煽動國內民眾反美仇美，但官員及其家屬卻想方設法去美國。4月25日，中共常駐聯合國副代表耿爽，在聯合國東道國關係委員會會議上，批評美國限制中共外交人員和家屬赴美「旅遊、就醫」，引發中國網友嘲笑。 耿爽聲稱美國作為聯合國東道國，拒發中共外交人員簽證，限制了他們和家屬的旅行自由和就醫需求，不符合東道國應有的「待客之道」。 不過，中國大陸的網民卻不以爲然，紛紛在網上留言嘲諷，說「真是丟人啊，罵人家還要跑人家那裡去看病旅遊，骨氣呢？」、「內需急需要循環，你跑去美國旅遊？」、「為啥要去米國，你們自己罵得那麼帶勁」、「吃人家的飯，砸人家的鍋」。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/28/a103980574.html