橋牌亞青賽5月1日開幕 台灣苗栗小將出征泰國 【新唐人北京時間2025年04月30日訊】5月1日，第25屆「亞太青年橋牌錦標賽」將在泰國大城府卡瓦利卡薩度假酒店（Cavalli Casa Resort）拉開戰幕。台灣苗栗橋牌隊將參加U18雙人賽，以及U18、U16和U15三個組別的團體賽。 台灣苗栗棋藝水平出眾，很多學生從小就接觸橋藝，具有廣泛民眾基礎。苗栗高中、三義高中、明仁國中、公館國中等多所學校都湧現出眾多好手。 2024年底，在「亞太城際中學生橋牌邀請賽」中，台灣苗栗橋牌隊曾取得U18女子組冠軍和U18男子組殿軍的好成績。 本屆在泰國舉行的亞太青年賽，台灣苗栗橋牌隊厲兵秣馬，由賴來汶帶隊，亞運會金牌國手楊欣龍任教練，將參加U18雙人賽，以及U18、U16和U15三個組別的團體賽。具體參賽隊員如下： U15隊：吳梓墨（隊長）、楊博丞、吳昊宸、鄭又碩、賴子清、傅子瑜、林詠晴 U16隊：王盟翔（隊長）、彭昱瑞、王晨安、陳新凱、朱誌偉、劉祐齊、吳秉宸 U18隊：賴來汶（隊長）、陳定霆、曾稟軒、彭哲星、李昀翰、劉品儀、楊蘊微 賽事賽期共六天。5月1日舉行雙人賽；5月2日至6日舉行團體賽，其中，2日至4日為循環賽，決出前四名。5日為準決賽（中國大陸稱「半決賽」），6日為決賽。 雙人賽分U18和U31兩個組別。團體賽分U15、U16、U18、U21、U26、U26女子、U31七個組別。中華民國橋藝國手將參加所有組別的比賽。 （記者葉誠允報導/責任編輯：祝馨睿） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/29/a103980991.html