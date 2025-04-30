五一長假不出遊？不少中國人捂緊荷包（視頻） 【新唐人北京時間2025年04月30日訊】五一長假即將到來，但在經濟萎靡、就業不穩的大環境下，不少中國人都捂緊荷包，稱今年五一不出去旅遊，即使出遊也大多選擇附近的小城市，就為了節省開支。 五一長假不出遊 一位中國博主發視頻說：「五一不要出去旅遊，這種假期就是對我們這種牛馬工資最大的收割機。你想一下你出去旅遊，僅僅人多的就不說了，所有東西都貴到離譜，臨時訂個酒店200塊錢都不到，反而五一炒到800塊錢的酒店，你們搶著訂。一個印著地名的奶茶，炒到40到50，你們搶著買，你這認為這樣花錢是買享受嗎？不是的，你是給那些商家送錢。」 「因為我今天就是做餐飲的，他這一個假期可以賺到一個月甚至更多的錢，因為你不僅花這更多的錢，而且你還買不到更好的服務，你本來準備12個小時去玩一玩，結果發現8個小時都在排隊，回來之後還要去擠高鐵擠火車。」 「我來給你們算個帳，比如說你五一出去三天，酒店要花2000，門票要花1000，吃喝購物可能要1500到2000，輕輕鬆鬆5000都沒了，還沒有加來回的車票錢。如果你平時拿這個錢，你錯峰出遊趕上待機或者人少的時候去，你不僅吃的好玩的好，而且所有人的服務都特別好，那才是真的花錢買享受。」 許多網友在評論區回應說：「（五一出遊）還不如我在家吹空調追劇舒服呢，好不容易放個假，肯定怎麼舒服怎麼來。」 「說實話假期是最不適合旅遊的，我擠火車都崩潰了。」 「我假期從來不去旅遊。」 還有博主發視頻稱：「五一最好的養生方法就是在家睡覺，不要去景區人擠人。」「五一最好的養生方法是什麼，1號在家睡覺，養肝安眠；2號在家睡覺，氣血延年；3號在家睡覺，陰陽周全；4號在家睡覺，駐守仙顏；5號在家睡覺，元氣歸元。」 也有網友調侃：「五一我就不約了，錢包那麼小，哪都去不了；路上那麼堵，想想都痛苦；景點那麼貴，想想都心碎。還是待在家拍抖音吧，美顏一開心情就嗨。」 餐飲業預測五一：有人流沒消費 有餐飲業人士預測五一假期的消費情況：「我用兩句話來總結，第一句話叫什麼，『就那麼地了』，就是餐飲跟平時的週六周天，它差不多沒有太好，但是比平時的一到四，要好那麼一點，這是第一個。」 「第二個是什麼，『有人流沒消費』。你會發覺景區也好，很多地方也好全都是人，但是門店裡面的消費它並不多，吃飯的人並不多，花錢的人並不多，這就是這次的五一。所以五一不要放太大的希望，就那麼一回事了。」 許多網友回應：「五一就靠那不到一億的體制內放假人員，出來消費了，老百姓是沒錢的。」 網上也有討論五一長假出遊的，但很多人都傾向於去比較冷門的小城市，來一個廉價的短途旅行，力求節省開支。 多家線上旅遊平台表示，熱門搜尋與預訂地點集中在小城市與鄉村地區。根據攜程的數據，小城市相關搜尋量較去年同期增加25%，增幅高出一線城市11個百分點。 部分偏遠地區如新疆的博爾塔拉與雲南的普洱，搜尋熱度更飆升超過50%，這些地點住宿與交通費用相對較低，成為預算有限旅客的熱門選項。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧） 本文網址: