【新聞直擊】內鬥急 習親信再丟一職 俄軍多糟？中國傭兵揭祕 【新唐人北京時間2025年05月01日訊】觀眾朋友好，歡迎收看新聞直擊。今天是美東時間4月30日，星期三。 今日焦點：關稅痛打中南海，中國4月PMI萎縮，出口訂單雪崩；中共悄悄擬定美國產品「白名單」，免徵125%關稅；四中全會前，習近平親信苗華被罷免人大代表職務；中共唆使，索馬里禁止持台灣護照的人員入境，台灣強烈抗議。被關黑鐵牢21天，中國傭兵說：俄軍強大是笑話。 【出口斷崖 企業倒閉 中國經濟遭關稅重擊】 首先來看，美中貿易戰下，中國經濟的最新情況。 今天（4月30日），中共公布,4月「製造業」採購經理人指數（PMI）跌回49，終結連續兩個月的短暫回升。新出口訂單指數從3月的49.0，降至4月的44.7，創下新低。 服務業和建築業也沒能倖免。4月非製造業PMI從上月的50.8，跌到50.4，整體經濟壓力持續上升。原本有出口商想靠提前出貨「搶跑」，避開高關稅。但現在這招已經失效。 在小商品出口重鎮義烏，很多企業撐不住了。據《大紀元》報導，當地不少跨境電商、物流公司出貨量暴跌五到七成。工廠裁員、停工、倒閉的消息頻傳。 一位物流公司負責人說，當地註冊的2萬多家貨代公司，已經有一半停運。他們的客戶小商家上週幾乎都停工，貨櫃裝載率也從每週80個掉到不到40個。 他說，面對關稅上調，貨代公司只能要求客戶實時補稅，否則「發貨就賠死了」。 與此同時，各地勞資糾紛不斷。湖南、四川、重慶等地爆發罷工 潮。有視頻顯示工人集體抗議，還有人爬上屋頂討薪。 自由亞洲電臺指出，很多企業主資金斷裂，發不出工資，「寧可坐牢也沒辦法」。 雖然中共推出五項「穩就業」措施，但能否見效，外界存疑。臺灣中國問題研究專家吳瑟致指出，中國青年失業率高居不下，6月還有1200萬畢業生即將進入職場，就業壓力只會更大。 高盛也發出警告，如果高關稅持續，中國可能會有多達2000萬人失業。 另一邊，美國經濟也出現波動。根據美國經濟分析局公布的數據，2025年第一季度GDP萎縮0.3%，是2022年以來首次收縮。原因之一，是企業為躲關稅大量提前進口，導致進口暴漲41%。但總體來看，收縮幅度小於預期。