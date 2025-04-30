台觀光署與美媒PBS合作旅游節目 發布會介紹台灣 【新唐人北京時間2025年05月01日訊】4月29日，美國公共廣播電視 （PBS）的「行腳天下」（Bare Feet with Mickela Mallozzi）節目舉行新片發布會。該節目近期與台灣觀光署合作完成兩集台灣特輯。 「行腳天下」是PBS旅遊觀光文化節目，於今年1月份前往台灣完成拍攝共二集台灣特輯。節目製作單位於4月29日世界舞蹈日（International Dance Day）晚間，在紐約市辦理第七、八季媒體發布會，現場共有上百名媒體及數個國家的旅遊局參加。 通過台灣觀光署的協助，節目主持人Mickela Mallozzi於今年初率製作單位及拍攝團隊，在台灣進行10天緊湊的拍攝行程，全團足跡遍布全台，拍攝內容豐富多元，有台北101登頂、信義商圈永康街巷弄漫步、淡水雲門舞集、嘉義阿里山鄒族文化共舞與高山茶品茗採茶體驗、學習台南傳統藝陣與臉譜藝術、台南廟宇老街歷史古蹟、創新酒吧與在地台灣小吃美食、台東布拉瑞揚舞團與阿美族民俗中心、東海岸濱海公路等地造訪等。 「行腳天下」曾榮獲4次艾美獎，是PBS最受歡迎的旅遊觀光文化節目之一。主持人通過本身的舞蹈背景，用親身體驗當地文化、與社區共舞的模式，向觀眾介紹世界各地值得探索的旅遊目的地。該節目在今年即將播出第七、八季，台灣將是第七、八季中唯一的亞洲國家，並會連續播出二集不同的內容。台灣特輯預計於今年十月底在美國及加拿大等地播出。 自台灣觀光署於去年5月發布台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN -Waves of Wonder」以來，各駐外辦事處持續在海外以親山、親水、樂環島為主軸，於世界各地宣傳台灣觀光。 台灣觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，本次通過「行腳天下」節目，鎖定北美旅客鍾愛的文化、美食及自然為主題，展現台灣豐富的生命力和多元的觀光與文化，在有穩定觀眾群的PBS頻道介紹台灣，希望能吸引更多的北美旅客赴台旅遊。美國與加拿大民眾前往台灣可享90天免簽證入境，現有多項旅遊優惠措施，如台灣高鐵二人同行一人免費、遊台灣金福氣- Taiwan