索馬里禁止台護照入境 台灣強烈抗議 【新唐人北京時間2025年05月01日訊】東非國家索馬里宣布，自今天（4月30日）起，禁止持台灣護照或其相關證件的人員入境或過境。理由是「堅持一個中國原則」。 台灣隨即強烈抗議，譴責這是中共唆使下的粗暴限制，並要求索馬里立即撤銷禁令。 台灣外交部發言人蕭光偉今天強調，外交部對於索馬里在中（共）國唆使下，採取限縮中華民國人民旅行自由及安全的作法，提出嚴正抗議，並要求索馬里政府立刻撤銷該項公告。索馬里此舉是錯誤引用聯合國2758號決議，試圖製造台灣屬於中國的假象，台灣嚴正駁斥、強烈譴責。 早在4月22日，索馬里民航局就已向航空公司發出通知，稱不再承認台灣護照與相關證件為有效旅行文件。 台灣外交部也呼籲民眾，在禁令撤銷前，避免前往或經由索馬里轉機。 這項舉動正值台灣與索馬里蘭關係升溫之際。2020年起，台灣與索馬里蘭互設代表處，引發中共和索馬里不滿。 台灣國際法學者林廷輝對《自由亞洲電臺》表示，飛往索馬里蘭多經由索馬里，這項禁令恐是中共設限、阻撓合作的手段。 他分析，索馬里蘭地處紅海戰略要衝，鄰近吉布地和也門，台灣與美國近年來加強與其互動，北京高度警惕，特別是在川普政府回任後，更怕戰略合作加深。 此外，包括澳大利亞、加拿大、荷蘭、英國、捷克等國國會及歐洲議會，近年來均通過決議，否認聯大2758號決議等同臺灣屬中國，指責中共曲解聯合國文件，試圖孤立台灣。 林廷輝認為，這次事件不太可能引發骨牌效應，其他國家不太可能跟進禁止台灣護照。 台灣政治大學研究員嚴震生表示，過去也有少數國家不承認台灣護照，但在亞洲和歐洲，沒有擴散基礎。多位立委則呼籲外交部持續強硬回應，確保台灣國際空間不被進一步壓縮。 後續事態如何發展，我們將持續為您關注。 《新聞直擊》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/30/a103981200.html