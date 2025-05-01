王赫：中國入境遊真火爆嗎？ 中國多地國際機場冷清得像空城，近期網民發視頻大為感嘆。另一方面，根據中共國家移民管理局公布的數據，2025年一季度全國各口岸入境外國人921.5萬人次，較去年同期增長40.2%；其中免簽入境657萬人次，占比71.3%。咋一看，似乎中共一系列免簽政策紅利不斷釋放，「中國遊」持續升溫。這到底是怎麼回事呢？本文略做三點解析。 其一，且不論官方數據真假，其所說一季度入境外國人同比增長40.2%，是因為基數低，外國人入境遠沒達到疫情前水平。 疫情前的2018年，外國人出入境中國首次超過9000萬人次，達9,532.8萬人次。2019年，略升至9,767.5萬人次。2020年～2022年三年，中共的疫情防控政策——「動態清零」，把外國人趕走，把外國人嚇得太厲害。雖然2022年底中共結束「動態清零」，但「疤痕效應」太重，2023年入境中國遊恢復太慢。2024年比2023年同比上升82.9%，出入境外國人達到6,488.2萬人次，也就只相當於2019年的2/3。 其二，從中國國際收支數據來看，2024年旅遊收入仍略低於2018年。 疫情前，中國入境遊就已經疲軟。根據中共國家外匯局的相關年份《中國國際收支報告》，2019 年中國旅行收入 358 億美元，下降 11%；該年，主要因為中美經貿摩擦、部分國家對華留學政策收緊導致中國旅行逆差下降 8%，為2,188 億美元。結束「動態清零」後的2023年，中國旅行服務進出口2,213 億美元，增長 72%，已恢復至疫情前 2019 年的近八成，但中國旅遊收入248億美元，僅相當於2019年的69%；該年中國旅行服務逆差 1,717 億美元（旅行服務進口1,965億美元），表明中國居民跨境旅遊以及個人留學等旅行活動顯著回暖，入境遊則大為遲緩。 2024年，中國旅遊收入大增至397億美元，但旅遊出口更增長至2,506億美元，導致該年中國旅行服務逆差 2,109