中國空姐飛機上賣彩票 引熱議（視頻） 【新唐人北京時間2025年05月01日訊】近日，有網友發布視頻爆料，西部航空的空姐在飛機上售賣「刮刮樂」彩票，引發熱議。 4月28日，有網友發布一段視頻稱，乘坐廉價的西部航空航班，一位空姐在飛機上售賣「刮刮樂」。 這名空姐手持幾張面值為20元人民幣的中國福彩「囍」系列刮刮樂，邊走邊問飛機上的乘客：「刮刮樂有需要的嗎？」但似乎沒有乘客做出回應。 這段視頻引發不少網友熱議，稱這是第一次看到空姐在飛機上賣彩票：「說明現在錢難賺了啊。」 「彩票都在飛機上銷售，生意不好做啊。」 「應該去廟裡賣，比如五台山五爺廟，肯定火爆。」 也有網友提出疑問，在飛機上售賣刮刮樂是否合規，中獎後又該如何兌現？ 4月30日，西部航空工作人員回應說，空姐在飛機上賣刮刮樂屬實，這是該航空公司與重慶福彩中心合作開展的業務，從4月7日開始在部分航班上售賣，後續會根據售賣情況不斷調整。 該工作人員還表示，該業務是西部航空與重慶市福彩中心合作。如國有乘客在飛機上購買彩票後中獎，可以與空姐聯繫兌獎，或在「重慶福彩」微信小程序上進行兌獎。 工作人員稱，在飛機上賣彩票是為了支持公益事業，銷售價格與票面售價一致。 據了解，早在2012年，西部航空就曾和重慶福彩合作，在飛機上售賣刮刮樂，還有乘客中得25萬元大獎。2024年，長安航空也曾和福利彩票合作，在飛機售賣面值為10元的刮刮樂彩票。 中國航空業低迷 多地國際機場蕭條 近年來，中國航空業低迷，三大國有航空公司已連續第五年虧損。多地國際機場冷冷清清，一片蕭條的景象。 4月27日，有博主拍下了上海虹橋機場的現場畫面。曾經熙熙攘攘的航站樓，如今卻一片冷清。 另一位網友也拍視頻說：「太可怕了，上海浦東這麼大的機場，候機廳竟然空蕩成這樣，經濟蕭條得讓人（感到）可怕！」 4月24日，西安咸陽國際機場國際出發候機室裡也是空無一人。 4月21日，一位博主拍視頻說，現在的新疆地窩堡機場（天山國際機場）無比冷清，所有店舖都關門了。