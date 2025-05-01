橋牌亞青賽首日 台灣苗栗小將展風采 【新唐人北京時間2025年05月02日訊】5月1日，第25屆「亞太青年橋牌錦標賽」在泰國大城府卡瓦利卡薩度假酒店打響，台灣苗栗橋牌隊在U18雙人賽中展現不俗實力，前十名中占據四席，其中，年僅國一的劉祐齊和吳秉宸兩員小將取得亞軍的好成績。 本屆賽事在團體賽前，先進行雙人賽的比拚，屬於熱身賽性質，分成U31與U18兩組進行。 18歲以下各組都合併在U18，包含U18、U16、U15三組的選手；年紀相對較大的各組則合併在U31，包含了U31、U26 open、U26 girls以及U21的選手。 U18雙人賽有36對報名，經過一天十場（40副牌）的激烈競爭，香港的Matthew Leung、Him Chan獲得冠軍。中華台北選手在前十名中占了4對，成績很不錯。他們分別是： 亞軍：劉祐齊、吳秉宸（U16選手） 第四名：劉品儀、楊蘊微（U18選手） 第五名：彭哲星、李昀翰（U18選手） 第九名：吳梓墨、賴子清（U15選手） U15有五位選手希望專心準備明天開始的團體賽，因此策略性的選擇不參加雙人賽，由賴來汶和楊欣龍兩位教練在休息區陪他們做重點訓練，也很有收穫。 U31雙人賽有57對報名，水準更高，競爭激烈，來自中國大陸清華大學的李子鈺、王中天二人獲得冠軍。中華台北選手在前十五名中占了2對，也相當不錯。他們分別是： 第九名：江家帆、黎碩（U31選手） 第十一名：陳彥蓉、顏劭庭（U26女青組選手） 5月2日起，團體賽將拉開戰幕，屆時U31、U26 open、U26