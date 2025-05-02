日本專家 ： 讓日本學生了解中共歷史尤為重要 【新唐人北京時間2025年05月01日訊】近日，日本外務省呼籲正在考慮前往中國進行畢業旅行的學校，在中國時要確保人身安全。除此之外，日本政治評論家三浦小太郎還認為，日本學校有義務讓學生了解中共的歷史與保護文物的重要性。 日本政治評論家三浦小太郎:「畢竟發生過日本孩童被刺殺事件，(日本外務省)的呼籲是正確的。如果去中國旅行，學生會去參觀各種文化遺產，此時應讓學生知道自己所看到的寺廟、文化建築物，曾在文化大革命時期遭到破壞；了解當時在寺院中誦經的僧侶遭受的迫害。在熟知這段歷史後，更要明白這樣的事情無論在中國還是在日本都絕不能再發生，我認為這才是畢業旅行的意義所在。」 去年6月，在中國蘇州發生中國男子刺傷日本母女事件中，一名中國女性遇害。三浦小太郎認為，多數中國人還是善良的。 三浦小太郎:「我們絕不能忘記的是，在這個事件中，一位中國女性為了救助日本人不幸被刺殺。我認為如果看到（日本）孩子被襲擊，多數中國人都會挺身而出的。 現在中共卻把這種仇恨（仇日）引申到現代，給國人灌輸『現在的日本也是敵人』的觀念，甚至達到了『日本是永遠的敵人』的程度。 教育本身應該相互承認雙邊的不同之處，並去思考如何相互理解才是教育的目的。而中共的教育，則是以煽動彼此之間的仇恨、讓仇恨永遠延續為目的。這種錯誤的教育觀，正是建立在共產主義階級鬥爭理論上的。」 自中共出台《反間諜法》後，已有多名日本人在中國被捕。三浦小太郎認為，日本政府需提醒赴華工作的日本人。 三浦小太郎:「(日本政府)對企業人員的提醒還不夠。現在在中國的日企人員多人被捕，例如阿斯泰來製藥的員工被捕後至今仍未被釋放。我認為醫療相關人員，特別是涉及器官移植等領域的製藥公司或醫療機構人員，應該全面禁止他們前往中國。」 三浦小太郎還表示，日本學生在校應了解中共一直存在的人權問題，以免畢業旅行前往中國時被捲入政治事件中。 新唐人電視台記者許婷東京採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/01/a103981484.html