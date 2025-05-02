印巴邊境陳兵 局勢一觸即發 各方呼籲克制 【新唐人北京時間2025年05月02日訊】近來，克什米爾地區的緊張局勢再次加劇，印巴雙方陳兵邊境，戰爭一觸即發。美國政府呼籲兩國克制，通過協商緩解緊張局勢。 週四，印度內政部長沙阿在新德里的一次集會上表示，該國將從每一寸土地上剷除極端分子。 印度內政部長沙阿：「我們決心從這個國家的每一個角落根除軍事暴力，並且一定會實現這個目標。」 同一天，巴基斯坦陸軍舉行了一場高強度的軍事演習。 上週二，印控克什米爾地區發生槍擊遊客事件，造成26人罹難。隨後，印巴開始互相指責，事件很快升級到互相驅逐外交官和公民，並關閉了邊境。兩國軍隊在控制線沿線發生零星交火，雙方都指責對方挑釁。 印度政府週三宣布，從4月30日到5月23日，對巴基斯坦民航和軍用飛機關閉領空，此前，巴國已對印度關閉了領空。 同一天，印度外長蘇傑生與美國國務卿舉行電話會談，討論克什米爾恐怖襲擊事件。 蘇傑生隨後在X平台發文強調：「必須將肇事者、支持者和策劃者繩之以法。」 美國國務院表示，國務卿魯比奧週三在電話會談中，敦促印巴雙方進行合作，緩和緊張局勢。 媒體評論員：「國際社會對局勢可能進一步失控表示擔憂…, 現在球在印度一方，看該國是否會聽從這些呼聲，而忽略國內報復（巴國）的壓力。」 隨著戰爭威脅加劇，巴基斯坦的遊客急遽減少。週四，在北部的旅遊勝地尼魯姆河谷，遊客稀少。 當地酒店老闆拉法卡特·侯賽因：「開業初期，每天平均有300至400名遊客入住，但由於當前巴基斯坦與印度之間的緊張局勢，遊客數量急劇下降，現在甚至不到20人。」 新唐人電視台記者趙鳳華綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/01/a103981625.html