墨西哥觀眾：歌唱家用美妙歌聲填滿劇院

【新唐人北京時間2025年05月04日訊】5月1日晚，墨西哥觀眾匯聚一堂觀看神韻藝術團在國家禮堂的首場演出，這裡可以容納五千人，觀眾卻說歌唱家用美妙的歌聲填滿了整個劇院，來看記者發自當地的報導。 銀行董事Edgar Trueba Paz y Puente：「（歌唱家）的聲音非常美妙、動聽，用歌聲就能填滿整個劇院，旋律也非常優美。還有那位鋼琴演奏家，以及那個我沒記住名字的樂器，非常美妙，一切都很有意思。更有趣的是（主持人）的解釋幫助我理解，那是一個只有兩根弦的樂器，卻有不同的音色和音域，能夠產生各種不同的聲音。」 軟件工程師Juan Alberto Alcantara Sotelo：「我覺得每個節目都以某種方式讓我感動。演出從古老文化到現代文明都涉及到了。我無法選擇哪個更好，因為每個故事都有獨特之處。 演出以特殊方式讓觀眾與靈性產生連結。對我來說今天就像一個分水嶺，因為我看著每一個節目，激發我去探究和了解中華文化的起源和現狀。對我來說是一個讓我深入了解中國歷史的轉折點。」 遠洋貨輪船長Julio Cesar Alcazar Reyes：「演出傳達的信息非常感人，尤其在當今這個物質化的社會中，她讓人重拾對古老文化的認識，就像墨西哥在精神層面受到很大影響一樣，而中國可以說是文化的源頭，擁有悠久的傳統、舞蹈，以及千年來賦予人類的遺產。」 企業主里維拉夫婦首次觀看演出，他們說神韻將觀眾帶入每一個節目所呈現的場景中。 企業主Maria Amparo Pacheco：「很多喜悅，很多期待，很多色彩，很多希望，讓人渴望融入到場景中，包括所有的演出場景、舞台設計、自然景色、不同類型的村莊。最美妙的是演出帶你進入那些地方，不是你被融入，而是藝術家們融入其中，讓你感覺自己也在那裡。」 企業主Jose